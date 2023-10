per il cus 3° posto a sant’antioco 

Il Consoli Brescia ha vinto il ventiduesimo trofeo “Giacomo Cabras” di volley maschile. A Sant’Antioco, sede della manifestazione che ricorda il giovane libero dell’Olimpia scomparso nel 2001, la formazione lombarda che milita in Serie A2 ha battuto in finale il Marcianise per 3-0 (25-17, 25-21, 25-14) mentre il Cus Cagliari, nella finalina per il terzo posto ha sconfitto la Sarlux Sarroch 3-1 (18-25, 25-16, 25-20, 25-20). Ma già le semifinali hanno proposto appassionanti confronti: nella prima il Marcianise ha battuto il Cus 3-0 (25-23, 25-15, 26-24) con la la squadra di Ammendola che ha giocato punto a punto nel primo e terzo set e nel set finale è stata avanti 22-20. La Consoli ha battuto la Sarlux 3-1 (25-22, 20-25, 27-25, 25-18), con il team di Franchi che ha tenuto testa sino ad arrendersi nel quarto.

I commenti

Moderatamente soddisfatto, al termine del torneo il coach del Cus Simone Ammendola: «Avevamo bisogno di confronti di questo livello. Emerge che dobbiamo lavorare in ricezione e in fase di contrattacco. Abbiamo sofferto l’assenza di Marinelli, giocatore in grado mettere ordine in ricezione». Più o meno le stesse reazioni di Marco Franchi (Sarlux): «Prendiamo e facciamo tesoro di ciò che di buono abbiamo mostrato con Brescia. Ma è indubbio che è da rivedere l’atteggiamento nella partita successiva. C’è da lavorare sulla battuta e nelle situazioni d’attacco e approfittare nelle situazioni di contrattacco».

Le donne

A Ossi, le squadre della B2 femminile, Alfieri, Audax, Garibaldi e La Smeralda hanno dato vita ad una giornata di allenamenti congiunti. Nel minitorneo, al meglio dei tre set, Garibaldi ha battuto Audax e La Smeralda mentre l’Alfieri superato dalla Smeralda ha poi battuto l’Audax. «Una bella giornata di sport e condivisione - commenta Angelino Cau, presidente della Smeralda - dove aabbiamo potuto valutare la caratura delle squadre».

