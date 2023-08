Per il cuoco dei presidenti un futuro con i giovani chef 

Quando andrà in pensione si dedicherà alla diffusione dell’arte culinaria. Una volta che la sua esperienza al servizio del Quirinale arriverà al capolinea, Pietro Catzola, il cuoco di Triei che da 33 anni prepara da mangiare per le personalità più influenti del mondo, sogna di girare le scuole alberghiere per trasmettere la passione per la cucina, per incoraggiare e incentivare gli aspiranti chef. Lo ha detto mercoledì sera nella sua Triei, ultima tappa estiva del tour di presentazione del libro “Il cuoco dei presidenti”. Il cuoco, partito giovanissimo dal suo paese per inseguire sogni e ambizioni, ha parlato davanti alla sua gente, che lo ha applaudito e al culmine dell’evento gli ha tributato un lungo e caloroso applauso rispetto al quale Catzola s’è commosso.

Sotto le stelle dell’anfiteatro, in un incontro organizzato dal Comune di Triei e dalla Pro Loco, il cuoco, che oggi ha 63 anni, ha ripercorso le tappe principali della sua vita professionale, sin dall’incontro con il presidente Francesco Cossiga, che lo volle al Quirinale, ai menù dei pranzi istituzionali. Sergio Mattarella è il quinto presidente per cui cucina. Dopo Cossiga, con il quale ha esordito al Quirinale il 6 novembre 1989, è stato colonna della cucina presidenziale anche nei settennati di Scalfaro, Ciampi e Napolitano. Nei tanti racconti e aneddoti è emerso sempre il legame con il suo paese d’origine. Dove tutto è iniziato. (ro. se.)

