Cortoghiana 1

Selargius 1

Cortoghiana (4-4-2) : Galizia, Marreddu (30’ st Gallus), Bove (1’ st Ardau), Binozzi, Pinna, Peddis (35’ st Salaris), Cuccu, Giganti, Pau, Fenu, Muscas. In panchina Mei, Fiori, Pintus. Allenatore Piras.

Selargius (4-4-2) : Arrus, Bandinu, Salis, Medda, Prefumo, Pancotto, Virdis (15’ st Crisponi), Dib, Tronu, Cardia (25’ st Piga), Siddi (35’ st Pisano). In panchina Ghimici, Pisanu, Brai, Sanfilippo, Farru, Reginato. Allenatore Giordano.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 36’ Dib, nella ripresa 9’ Giganti.

Note : ammoniti Cuccu, Binozzi. Recupero 1’pt-4’st.

Carbonia. Non termina come era nelle speranze del pericolante Cortoghiana il recupero della gara col Selargius rinviata sabato scorso per le condizioni meteo compromesse dal vento: l’1-1 finale lascia l’amaro in bocca ai minerari.

La sfortuna presenta subito il conto al Cortoghiana: al 7’ in contropiede Cuccu a tu per tu col portiere cerca e trova un bel pallonetto ma la palla si stampa sul palo interno. Poi al 36’ il vantaggio ospite con Dib: il centravanti raccoglie al limite una respinta di pugno del portiere Galizia e con una botta rasoterra ribadisce in rete.

A inizio ripresa arriva la svolta: al 4’ Galizia compie un autentico miracolo su Virdis negando il raddoppio al Selargius e pochi minuti dopo il Cortoghiana pareggia: il neo entrato Ardau serve Giganti che, appena dentro l’area, trova un diagonale preciso. Meno fortunato Cuccu al 20’ che colpisce il palo da posizione invitante.

Forcing finale del Cortoghiana ma il risultato non si sblocca e questo costringerà i minerari ad andare a vincere domenica in casa del Villamassargia nell’ultima giornata del campionato, sperando che anche altri risultati siano loro favorevoli.

