Per il club rossoblù sono un successo  i due anni ai vertici 

Il tifoso è per sua natura incostante. Euforico quando la squadra del cuore vince (quella che, per comune sentire, non si cambierà mai), depresso quando perde. Le società invece non possono permetterselo, anche se uno sport (un gioco) come quello del pallone comprende variabili spesso non programmabili: infortuni, malasorte, scadimento di forma, un rigore sbagliato, un palo che pochi centimetri più in là sarebbe stato un gol. Si può cercare di programmare e prevedere ogni cosa nel dettaglio, ma capita che un piccolo inciampo complichi il lavoro. Come è capitato alla Torres in queste ultime partite. Col conseguente addio alle speranze di acchiappare la Virtus Entella capolista. Così, ecco emergere i dubbi sulla tenuta della squadra.

Allora forse è il caso di allargare gli orizzonti senza limitarsi a guardare il solo 2025. Già nel girone di andata un analogo periodo opaco è stato superato brillantemente e i rossoblù del tecnico Alfonso Greco sono ripartiti alla grande, tanto da essere già sicuri di disputare i playoff. La scorsa stagione li giocarono arrivando secondi e saltando tutta la fase introduttiva, ma furono subito eliminati. Forse la posizione finale nella stagione regolare ha un peso relativo. Magari i sassaresi troveranno lo stato di forma adeguato proprio al momento giusto. E quante volte è accaduto in tempi moderni che una squadra sarda, Cagliari a parte, resistesse tanto a lungo a queste altitudini?

Chi è del mestiere lo ha detto in modo chiaro lunedì su Radiolina nella trasmissione L’Informatore sportivo. «Storcere il naso o etichettare come negativa una lotta ai primissimi posti in un torneo come la C è sbagliato», ha detto Marco Cabeccia, esperto difensore del Latte Dolce in Serie D, «perché è già un grande successo. Le avversarie sono Ternana, Pescara, Perugia, Spal, tutte con ambizioni. Per il tifoso il bicchiere è mezzo vuoto, ma si devono guardare gli aspetti positivi. La società lavora molto bene dentro e fuori dal campo e darà soddisfazioni. Negli ultimi anni poi chi è arrivato secondo è uscito ai playoff. Magari arrivando a fari spenti uscirà la sorpresa. Una stagione fa la Torres è stata protagonista di una cavalcata bellissima sfumata per episodi». Il torneo è ancora lungo. Coi playoff, lunghissimo. (an. m.)

