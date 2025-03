per il città di cagliari goleada e promozione in B 

Il Città di Cagliari fa festa a Settimo San Pietro. Alla capolista della C1 regionale bastava un pareggio per certificare il ritorno in Serie B con due giornate d’anticipo. Nel testacoda contro il Futsal 4 Mori invece è finita in goleada: 14-5 il risultato finale firmato dalla tripletta di Foppa, dalle doppiette di Tricarico, Ortega e Fois e dai gol di Matza, Erriu, Cara, Paderi e Vacca. La squadra di Foletto festeggia la promozione mentre dall’altra parte il Futsal 4 Mori è matematicamente condannato alla C2.

In chiave playoff è tutto aperto. Il Domus Chia trova un successo importante a Portoscuso: 4-3 con i gol di Lenzu, Trevisan, Littarru e Pinna. Il Sestu Sardinia batte 3-1 in casa l’Happy Fitness Center con Spanu, Tola e Belleboni ed è quinto assieme alla Fanni Sassari, che ha superato 8-6 in trasferta la Villacidrese con le 5 reti di Yamada e i gol di Veiga e Russu. Insegue l’Ichnos Sassari, che ha vinto 9-3 in casa col Villasor con le doppiette di Marogna, Bogoslafsca e Fois e le reti di Faedda, Fenu e Udassi.

Spera negli spareggi il Cus Cagliari dopo il 6-4 sul campo del Villaspeciosa, secondo in classifica. In gol Figus, Cabitza, Aresu, Ennas, Musto e Pantaleo. In chiave salvezza lo ZB Iron Bridge conquista tre punti preziosi col 5-4 interno sul C’è Chi Ciak grazie alla tripletta di Ganzo Ribas e alla doppietta di Tellier. (ro. c.)

