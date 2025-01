Per il Cies la media rossoblù a gara salirà 

Il Cagliari è destinato a salire in classifica nella seconda parte della stagione. È quanto emerge dalla ricerca fatta dal Cies (il Centro internazionale di studi sportivi) che fa così una previsione dei punti che verranno conquistati fino alla fine del campionato in base al livello di prestazione. In particolare, lo studio si basa su un modello statistico che include il numero e la posizione dei passaggi e dei tiri effettuati e subiti finora dalle squadre, indipendentemente dai risultati finali.

In Serie A, dunque, i migliori progressi in termini di punti a partita dovrebbero arrivare dal Cagliari e dal Como (i peggiori, invece, dall’Empoli). Per le squadre di Nicola e Fabregas è stato stimato un aumento di 0,28 punti rispetto alle prime 22 giornate. Il Cagliari passerebbe, così, dai 0,95 punti di media a 1,23 punti nelle prossime 16 partite. In questo modo, arriverebbe a quota 37, in linea quindi con la salvezza.

Dal campo

Sale il ritmo, intanto, ad Asseminello in vista del match con la Lazio, in programma lunedì alle 20.45 alla Domus. Anche ieri Luvumbo si è limitato a svolgere un lavoro atletico personalizzato. Tutti gli altri sono a disposizione dello staff tecnico. Oggi nuova seduta al mattino.

