VaiOnline
L’appello.
06 febbraio 2026 alle 00:21

«Per il centro storico serve un Piano Marshall» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il centro storico è in affanno. Vetrine spente, serrande abbassate e strade che, senza negozi, perdono anima e funzione. Una crisi messa a fuoco durante l’incontro promosso da Confcommercio Sud Sardegna, alla presenza del sindaco, dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e dei rappresentanti del settore.

«Se il centro si svuota diventa fragile. E quando la fragilità prende spazio il degrado corre veloce», avverte Marco Milia, imprenditore e presidente del Ccn (centro commerciale naturale) Cagliari Centro Storico via Garibaldi. I numeri parlano da sé: oltre 1200 chiusure, con l’abbigliamento che scompare e la ristorazione che resta spesso l’unico presidio. «Un centro senza commercio perde attrattività, identità e sicurezza».

A mancare è una visione strutturata. Secondo Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio, per anni il centro storico è stato il luogo d’incontro di tutte le realtà commerciali. Oggi quel ruolo è stato spostato altrove, senza costruire un’alternativa. «Dai dati emerge una grande difficoltà dei centri storici a riconoscersi. Cagliari soffre una mancata politica che li veda come una realtà». Il nodo restano le risorse. «L’assessore Cuccureddu – ricorda Milia – a dicembre aveva chiesto un provvedimento urgente da 2,5 milioni di euro per finanziare i Ccn, ma la norma non è passata. Alla fine lo stanziamento si è fermato a 1,5 milioni, da dividere tra sempre più consorzi». Una coperta corta che non consente il rilancio.

L’appello è chiaro: «Serve un Piano Marshall per i centri storici. Senza un intervento deciso della politica regionale e comunale, rischiamo di perdere il cuore della nostra città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia