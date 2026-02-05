«Per il centro storico serve un Piano Marshall» 

Il centro storico è in affanno. Vetrine spente, serrande abbassate e strade che, senza negozi, perdono anima e funzione. Una crisi messa a fuoco durante l’incontro promosso da Confcommercio Sud Sardegna, alla presenza del sindaco, dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e dei rappresentanti del settore.

«Se il centro si svuota diventa fragile. E quando la fragilità prende spazio il degrado corre veloce», avverte Marco Milia, imprenditore e presidente del Ccn (centro commerciale naturale) Cagliari Centro Storico via Garibaldi. I numeri parlano da sé: oltre 1200 chiusure, con l’abbigliamento che scompare e la ristorazione che resta spesso l’unico presidio. «Un centro senza commercio perde attrattività, identità e sicurezza».

A mancare è una visione strutturata. Secondo Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio, per anni il centro storico è stato il luogo d’incontro di tutte le realtà commerciali. Oggi quel ruolo è stato spostato altrove, senza costruire un’alternativa. «Dai dati emerge una grande difficoltà dei centri storici a riconoscersi. Cagliari soffre una mancata politica che li veda come una realtà». Il nodo restano le risorse. «L’assessore Cuccureddu – ricorda Milia – a dicembre aveva chiesto un provvedimento urgente da 2,5 milioni di euro per finanziare i Ccn, ma la norma non è passata. Alla fine lo stanziamento si è fermato a 1,5 milioni, da dividere tra sempre più consorzi». Una coperta corta che non consente il rilancio.

L’appello è chiaro: «Serve un Piano Marshall per i centri storici. Senza un intervento deciso della politica regionale e comunale, rischiamo di perdere il cuore della nostra città».

