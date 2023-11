Per il cannibale  max verstappen è il successo n. 19 

Abu Dhabi. Ad Abu Dhabi Max Verstappen con la Red Bull vince l'ultimo Gran premio della stagione e mette il sigillo a una annata sportiva in Formula che ha dominato dall'inizio alla fine: 19 Gp conquistati su 21 più quattro gare Sprint su sei. Nulla da fare per gli avversari anche sulla pista emiratina di Yas Marina dove il campione olandese ha conquistato la prima posizione fin dal giro iniziale, superando alla prima curva la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha subito reagito, provando il contro-sorpasso con due staccate al limite ma nulla ha potuto contro lo strapotere della Red Bull. Poi il solito allungo di Verstappen fino alla bandiera a scacchi, mentre alle sue spalle si è aperta una bagarre tra piloti in cerca di ribalta per strappare il rinnovo del contratto o condizioni più vantaggiose per la prossima stagione. Accesa anche la lotta tra le scuderie che puntavano ad un piazzamento migliore nella classifica costruttori. Alla bandiera a scacchi alle spalle di Verstaeppen alla fine ci sono la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Russell. Soltanto quarta l'altra Red Bull di Sergio Perez che, giunto secondo, è stato poi penalizzato di cinque secondi perdendo due posizioni.

Dietro di loro una lotta serrata che ha visto Lando Norris precedere Oscar Piastri e l'Aston Martin di Fernando Alonso. Sorprendente l'ottavo posto del giapponese Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri che ha ingaggiato un duello e ha preceduto Lewis Hamilton e Lance Stroll. Diciottesimo Sainz che si è ritirato. Tra i team, chiusa da tempo la questione del titolo costruttori a vantaggio della scuderia austriaca, la Mercedes l'ha spuntata sulla Ferrari chiudendo in seconda posizione con 409 punti contro i 406 della Rossa. Decisivo il secondo podio della stagione conquistato da Russell.

Ma al di là dei numeri, negli ultimi gran premio sembra esservi un po’ ridotto il gap tra i team - Ferrari, Mercedes e McLaren su tutte - e la Red Bull che partirà comunque favorita. Molte le soluzioni tecniche che nel corso del finale di quest'anno le scuderie hanno testato in vista del 2024. Per quanto riguarda i piloti, è apparso in ascesa Leclerc: il monegasco sembra rinfrancato dalle ultime prestazioni della Ferrari e proprio il duello ingaggiato ad Abu Dhabi conVerstappen ha fatto capire di non avere nessun timore reverenziale nei confronti dell’olandese.

