Per il campo da baseball arrivano altri 400 mila euro 

Il 2023 si è chiuso con l’annuncio dell’arrivo di un milione di euro per riqualificare il complesso sportivo Paolo Putzolu, l’avvio del 2024 porta in dote altri 400 mila euro utili a dare una prima sistemata al campo da baseball “Enrico Fini” di via Bonn, gestito dalla Vibraf. I fondi arrivano dalla manovra finanziaria regionale e serviranno ad avviare i lavori in un impianto bisognoso di cure per 1,6 milioni, come recita il quadro economico del progetto esecutivo.

«Realizzeremo – spiega l’assessore allo Sport Davide Aru – un primo stralcio che prevede l’ampliamento del campo per 15 metri dietro la casa base: ciò comporterà l’eliminazione di una stradina interna all’impianto e lo spostamento delle gradinate. In aggiunta elimineremo le barriere architettoniche, rifaremo il manto del campo, dotandolo del sistema di irrigazione, e l’intera recinzione esterna dell’impianto».

Grazie a questi lavori, l’impianto sarà omologato per la Serie B maschile (in cui militava la Vibraf fino al 2017) e per la A di softball femminile e del campionato ipovedenti (a Domusnovas si allenano i Thurpos di Cagliari, unica squadra regionale di ipo e non vedenti).

Entusiasta Emilio Gessa, storico presidente della Vibraf (che conserva settore giovanile e femminile, 45 tesserati): «È un ottimo primo passo e un forte stimolo a ricostruire la prima squadra ma occorre anche rifare gli spogliatoi e le panchine del campo».

