Per il calcio pirri un punto positivo 

Calcio Pirri 2

Guspini 2

Calcio Pirri (4-3-3) : Massimiliano Sanna, Adamo (36’ st Meloni), Cabiddu, Pandori, Palmas, Cogoni, Nenna, Corda, Porru (51’ st Marco Sanna), Mastromarino (11’ st Maganuco), V. Loi (11’ st Manconi, 46’ st Civile). In panchina Grosso, Nicola, S. Ambu. Allenatore Paolo Busanca.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Chessa, Figos, Agostinelli, Montesuelli, Medda, Ruggeri (30’ st Marci), A. Ambu (15’ st Pusceddu), Fadda (28’ st Cardia), Mboup, Medda. In panchina Saba, Uccheddu, Pugliese, Pinna, Piro, Mantega. Allenatore Cristian Dessì.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Reti : pt 16’ Montesuelli; st 20’ Corda, 22’ Cabiddu, 34’ Cardia.

Note : espulso all’8’ st Nenna per doppia ammonizione; ammoniti Adamo, Porru, Cabiddu, Montesuelli, Piro, Mboup, Cardia.

Finisce in parità tra Pirri e Guspini. In avvio di gara Mboup conquista un rigore che però Montesuelli fallisce (palo). Al 16’ lo stesso Montesuelli si fa perdonare realizzando il gol del vantaggio. Nella ripresa, all’8 il Pirri resta in dieci uomini per l’espulsione di Nenna. Nonostante l’uomo in meno, al 20’ i rossoblù pareggiano: Maganuco s’invola sulla sinistra e serve l’accorrente Corda che insacca. Al 22’ il sorpasso con una gran punizione di Cabiddu: la palla s'infila sotto l’incrocio. Al 34’ Cardia in mischia firma il gol del definitivo 2-2.

