per il calangianus ecco Moreo e sakho 

Mentre le squadre iniziano a scaldare i motori in vista della prossima stagione, il calciomercato dilettantistico è ancora in fermento tra colpi importanti, graditi ritorni e conferme pesanti. Nel campionato di Eccellenza il Tortolì riparte dal talento e dalla continuità. La società ogliastrina ha ufficializzato la conferma del centrocampista brasiliano André Ferrareis, classe 2003, tra i protagonisti della scorsa stagione. Dinamismo, qualità e senso del gioco: il rinnovo del brasiliano rappresenta una base solida per costruire il nuovo progetto tecnico.

A muoversi con decisione è anche il Calangianus 1905, autore di un doppio colpo di mercato. Ingaggiati il trequartista Niccolò Moreo e il centrocampista centrale Mouhamadou Sakho. Moreo, 24 anni, vanta un percorso formativo nelle giovanili del Torino e una carriera che lo ha visto protagonista tra Serie C ed Eccellenza con tappe significative a Mantova, Fossano, Pont Donnaz, Casale, Chieri e Renato Curi Angolana. Sakho, classe 2000, è cresciuto nell’Empoli ed è transitato da Arezzo, Lanusei, Palazzolo, Barisardo, Villasimius e Tempio portando in dote corsa e fisicità al centrocampo giallorosso. L’Atletico Uri guarda al futuro e tessera il giovane attaccante classe 2007 Sebastiano Monti, proveniente dall’Alghero Calcio, mentre il Lanusei conferma l’attaccante Alfredo Martins, capocannoniere della passata stagione, culminata con la vittoria del campionato di Promozione.

Colpo importante anche per l’Ossese, che riabbraccia il centrocampista Andrea Zinellu, di rientro dopo una stagione all’Usinese. Zinellu aveva già incantato tra il 2021 e il 2023 con una lunga serie di prestazioni brillanti e gol pesanti.

Sul fronte conferme la Nuorese blinda l’attaccante classe 2002 Andrea Piredda, cresciuto nella Puri e Forti, trascinatore a suon di gol dei barbaricini nel ritorno in Eccellenza. Resta anche il portiere Stefano Mascia (2005) e torna il 2006 Ludovico Ruggiu (anche lui portiere) dopo l’esperienza al Bonorva.

In Promozione la notizia riguarda la panchina del Campanedda, affidata ad Antonio Cocco. Il vice è Fabrizio Serra.

Infine in Prima Categoria si muove l’Arbus Costa Verde, che annuncia gli innesti di Luca Fonsatti, Nicolò Onnis, Alessandro Paci e Luca Peddoni, pronti a rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato.

