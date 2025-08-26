Per il Cagliari una Primavera amara  

Inter 7 d.c.r

Cagliari 6

Inter (4-3-3) : Taho; Marello, Garbonetti, Maye, Ballo; Zarate Hidalgo, Cerpelletti, Venturini; Mosconi (70' Zouin), Idrissou, Pinotti (59’ Lavelli). In panchina Farronato, Della Mora, Bovio, El Mahboubi, La Torre, Kukulis, Nenna, Virtuani,Vukoje. Allenatore: Benny Carbone.

Cagliari (3-5-2) : Auseklis; Marini, Franke, Nuvoli; Vargiu (61’ Cardu), Malfitano (65’ Tronci), Liteta, Sulev, Grandu; Trepy (65’ Costa), Mendy (85’ Saddi). In panchina Sarno, Doppio, Pintus, Pibiri, Goryanov, Correnti, Russo. Allenatore: Francesco Pisano.

Arbitro : Drigo di Portogruaro.

Reti : 10’ Trepy, 29’ Mosconi, 37’ Mendy, 82' Lavelli.

Note : ammoniti: Nuvoli, Ballo, Mendy, Marini, Vargiu, Venturini, Grandu.

Sequenza rigori : Idrissou (I) gol, Liteta (C) parato, Lavelli (I) gol, Saddi (C) gol, Marello (I) gol, Tronci (C) gol, Cerpelletti (I) gol, Costa (C) gol, Zarate (I) gol.

Finisce con l’Inter che alza la Supercoppa per la seconda volta. E il Cagliari, che a 8’ dalla fine quella Coppa l’aveva fra le mani, piange per una disattenzione difensiva ma soprattutto per aver perso la finale ai calci di rigore. I giovani rossoblù di mister Pisano escono sconfitti dall’Arena civica “Gianni Brera” ai rigori. Durante i tempi regolamentari decisivi Trepy e Mendy che portano due volte in vantaggio i rossoblù, recuperati da Mosconi prima e da Lavelli nella ripresa all’82’. Ai rigori è decisivo l’errore di Liteta.

Davanti a circa duecento tifosi rossoblù, Pisano sceglie Nuvoli, Franke e Marini davanti ad Auseklis, Vargiu e Grandu esterni, Liteta in mezzo fra Malfitano e Sulev, davanti la coppia Mendy-Trepy. Al 10’ Cagliari in vantaggio: campanile in ripiegamento della difesa nerazzurra, il portiere Taho sbaglia lo stop, sulla palla si avventa Trepy che segna evitando il portiere. Al 29’ i nerazzurri pareggiano: punizione sulla trequarti rossoblù, difesa impreparata, Mosconi entra in area e da destra batte Auseklis a fil di palo. Ma la squadra di Pisano non si scompone: al 36’ punizione di Sulev da sinistra e la testa di Mendy per il 2-1. Al 40’ il Cagliari spreca una grande occasione: Mendy colpisce di testa e prende l’incrocio dei pali.

La ripresa

Dopo i cambi, al 69’ Zouin tira a botta sicura, respinge Malfitano. All’81’ Zarate dal limite calcia e la palla sfiora il palo. Cresce l’Inter e trova il pari all’82’ con Lavelli di testa. Auseklis salva il risultato in pieno recupero. Poi i rigori, nerazzurri infallibili e l’unico errore dei rossoblù, di Liteta, decide la finale.

Dopo gara

Cosi su X il presidente del Cagliari: «Un’altra meravigliosa occasione di crescita, una soddisfazione che tutti nel nostro Settore Giovanile avrebbero meritato per il loro lavoro quotidiano. Bravi ragazzi, avanti per la nostra strada con ambizione, dedizione e i valori che contraddistinguono il Cagliari». Per Pisano «c’è grande rammarico per il risultato ma sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi: hanno mostrato grande identità dentro al campo, mettendo in pratica ciò su cui lavoriamo ogni giorno. Sono straordinari. Spero proseguano su questa strada». (e.p.)

