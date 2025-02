Vittoria pesantissima, contro una delle rivali nella corsa per evitare la B. Il Cagliari sfrutta l’effetto Domus e batte il Parma (2-1), facendo un bel salto in classifica. Primo tempo in equilibrio, nella ripresa il Cagliari passa con una autorete di Vogliacco e un gol pazzesco di Coman (nella foto), entrato da un minuto. Il Parma riduce lo svantaggio ma il risultato non cambia più.