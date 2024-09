Per il cagliari un esordio con sconfitta 

Inizia con una sconfitta il campionato di Serie A femminile di calcio a 5 del Cagliari. Nella prima giornata del massimo campionato, le rossoblù sono state battute 3-0 a Roma dalla Lazio.

La partita

Il match del PalaTorrino di Roma è quello che apre le danze della Serie A 2024/25 di calcio a 5 femminile, che vede il ritorno di una formazione sarda. Il primo quintetto della stagione di Moreno Giorgi vede Polloni in porta, Ribeirete, Pereira, Mantyla e Vecchione in campo. È di Pereira il primo tentativo rossoblù, murata però da Luzi. Calcia fuori Mantyla al termine di una ripartenza, mentre Ribeirete non riesce ad insaccare da pochi passi dopo aver rubato il pallone a Luzi. Sul finale di frazione ci prova ancora Pereira con un tiro alto. Le squadre tornano così negli spogliatoi sullo 0-0 a fine primo tempo anche grazie alle parate di Polloni. La ripresa vede invece il Cagliari andare subito in difficoltà. Il 28’ è il minuto decisivo che indirizza la partita. Rangemyr sblocca il punteggio a porta vuota su assist di Vanessa. Passano appena 17 secondi e la stessa Vanessa raddoppia. Moreno Giorgi chiama subito il time-out per provare a scuotere le rossoblù, ma al 31’ ecco la mazzata decisiva di Jokisalo che su schema di calcio d’angolo delle laziali sigla il definitivo 3-0. Nei restanti nove minuti il Cagliari cerca la reazione, ma non arriva nemmeno il primo gol stagionale.

La prima in casa

L’appuntamento con il primo gol e soprattutto con i primi punti in Serie A per il Cagliari è dunque rimandato. Domenica la squadra rossoblù avrà l’occasione di rifarsi contro l’Atletico Foligno al PalaConi nel debutto casalingo nel massimo campionato italiano di calcio a 5 femminile.

Gli uomini

Per le gare delle squadre nazionali maschili e femminili ci sarà invece ancora da attendere al fine settimana del 12 e del 13 ottobre. Nel frattempo la stagione è iniziata, per le società del maschile, con il turno preliminare della Coppa della Divisione, competizione anche quest’anno riservata agli Under 23. Sono arrivate le vittorie di Jasnagora (3-1 sulla Leonardo), Quartu (8-3 all’Elmas) e Monastir (7-2 sulla San Sebastiano Ussana). Tra domani e mercoledì si parte con la prima giornata dalle fase a gironi che vedrà ai nastri di partenza cinque isolane: oltre a Jasna, Quartu, Monastir, ci sono l’Alghero, già ammessa ai gironi, e la Leonardo che ha chiesto il ripescaggio. In programma ci sono Jasnagora-Quartu e Monastir-Leonardo, mentre l’Alghero osserva il turno di riposo.

