Per il Cagliari ultimo weekend di riflessione 

Ultimo weekend di riflessione per la panchina del Cagliari. A un mese esatto dall’inizio della preparazione (il raduno è fissato per l’8 luglio ad Asseminello), il club rossoblù stringe i tempi nella speranza di annunciare il successore di Claudio Ranieri entro la fine della prossima settimana. Diversi i nomi in ballo, molti dei quali, però, sono ancora legati contrattualmente ad altre società. Il presidente Giulini con il ds Bonato non vogliono lasciare nulla al caso e farsi quindi condizionare dalla fretta di decidere. Allo stesso tempo hanno la necessità di iniziare a definire con il nuovo allenatore le strategie sul mercato.

Col passare del tempo, la lista si è ridotta notevolmente. Esclusi Juric (ancora libero in teoria) e Dionisi (si è accordato in settimana con il Palermo), il Cagliari ha provato da subito a sondare il campo con Vanoli (prima ancora che conquistasse la promozione con il Venezia) imbattendosi, però, sulla concorrenza del Torino che aveva, a sua volta, puntato il tecnico varesino addirittura a fine aprile e accelerato poi dopo la finale dei playoff. Il Venezia è disposto a lasciarlo andar via (avrebbe già individuato nell’emergente Vivarini il successore), ma pretende il pagamento dell’intera clausola rescissoria che con la promozione dei lagunari è raddoppiata ed è fissata, ora, a un milione. E Cairo – che nel frattempo avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’entourage di Vanoli anche sulla composizione dello staff – non sembra disposto a mettere nemmeno un euro in più sul piatto. Spettatore interessatissimo il Cagliari, che aveva individuato in lui il profilo ideale, resta ora alla finestra e non smette di sperare.

Nel frattempo, valuta altre le figure che considera adatte alla rosa e al progetto, che fa leva sui giovani attraverso giocatori di esperienza allo stesso tempo. Figure equilibratrici come quella di Gotti, legato in questo caso al Lecce. Il rinnovo del contratto è stato automatico con la salvezza, società e allenatore, però, si devono ancora sedere attorno a un tavolo per capire come progettare la nuova stagione. Lo stesso Gotti, però, si è sbilanciato ieri: «Sembra che ci siano dei presupposti per fare un percorso virtuoso». Restano vive le piste Nicola (per quanto minata) e Vivarini (con più di una riserva). È tornato di moda poi Calzona, in questo momento concentrato, però, sugli Europei con la Slovacchia di cui è il ct. Se ne riparlerebbe, nel caso, dopo la fase a gironi. Ma quanto è disposto ad aspettare il Cagliari?

