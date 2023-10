Per il Cagliari l’abbraccio di Carbonia 

Davanti un migliaio di tifosi, gol ed emozioni allo stadio “Zoboli” di Carbonia dove quel che resta del Cagliari - tra infortuni, acciacchi vari e ben otto giocatori impegnati con le rispettive nazionali - si aggiudica con il punteggio di 4-1 l’amichevole contro i padroni di casa, che militano nel campionato di Eccellenza. In rete Petagna in avvio di gara, nella ripresa in gol Viola, Pavoletti e Jankto (nella foto di Fabio Murru). Per il Carbonia, nel finale, la rete di De Gradi. Un test positivo per Claudio Ranieri che, nella ripresa, ha schierato anche Desogus.

