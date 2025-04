per il cagliari dopo la salvezza c’è il grande sogno scudetto 

Il Cagliari femminile è ai playoff scudetto. Senza scendere in campo (ha osservato il turno di riposo), le rossoblù hanno potuto comunque festeggiare la matematica qualificazione alla corsa per il tricolore: grazie alla sconfitta dell’Audace Verona maturata ieri la squadra di Moreno Giorgi è aritmeticamente ottava e conquista, dopo la salvezza, un altro importante traguardo al primo anno in Serie A femminile.

Serie B

Il sogno promozione in A della Jasnagora invece è terminato al secondo turno di playoff. Al PalaConi, nei playoff di B femminile, le cagliaritane vengono battute 4-2 dal Pero. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, bastano diciassette secondi nella ripresa a Saraniti per sbloccare il punteggio in favore della Jasna. Il Pero reagisce e pareggia dopo poco più di un minuto. Passano dieci secondi dal successivo calcio d’inizio e le lombarde segnano anche il 2-1. La squadra di Versace ci prova in tutti modi ma a cinque minuti dalla sirena sono le ospiti ad allungare sul 3-1. La Jasna rischia allora il portiere di movimento ma il Pero ne approfitta per siglare il 4-1. Le cagliaritane riescono ad accorciare con Gasparini a meno di due minuti dalla fine ma non basta. Il Pero vince al PalaConi e avanza al turno successivo, la Jasnagora chiude la sua stagione.

Athena Sassari

L’Athena Sassari giocherà giovedì il match di ritorno degli spareggi promozione tra le prime classificate di Serie B contro la Roma. L’obiettivo è provare a ribaltare l’8-3 subito in casa nel match d’andata.

