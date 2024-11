Per il Cagliari ciclo di fuoco (e la Coppa) 

Due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Un lavoro faticoso e snervante di costruzione, iniziato nella prima metà di luglio ad Assemini, con l’obiettivo di arrivare spesso in porta, ma i gol – 14 in tredici giornate – non bastano certo per tirarsi fuori dalla zona pericolo. Il Cagliari, che naviga a una lunghezza dalla zona retrocessione, ha bisogno di punti, ora che il piano tattico c’è e la maggior parte dei calciatori lo ha metabolizzato. Il calendario sistema le sue trappole (per tutti) e non risparmia ai rossoblù le difficoltà degli scontri diretti e quelli con i giganti del campionato.

Dietro l’angolo

Venerdì, ore 20.45, stadio Unipol Domus, arriva una delle tappe fondamentali della stagione per il Cagliari, la gara col Verona. A quota 12, la squadra di Paolo Zanetti non ha mai pareggiato e arriva dal tremendo passo falso interno con l’Inter, con 5 reti prese solo nel primo tempo. Domenica 8 dicembre, alle 12.30, un lunch match ad alto coefficiente di difficoltà, quello al “Franchi” contro una Fiorentina scatenata, con 8 vittorie di cui 4 in casa, dove non ha mai perso.

Sabato 14 dicembre, ore 15, alla Unipol Domus arriverà l’Atalanta, un’altra fra le formazioni in condizioni di forma stratosferiche, secondo appuntamento di fila contro una big. Ecco perché la gara con il Verona dovrà consentire al Cagliari di incamerare punti che – tra Fiorentina e Atalanta – rischia di non conquistare.

Coppa e campionato

Tre giorni dopo, all’Allianz Stadium di Torino, l’intrigante appuntamento di Coppa Italia contro la Juventus, ottavi di finale di una manifestazione che in tanti snobbano in avvio ma che lungo strada diventa poi il primo obiettivo per diversi club anche di peso.

Per il Cagliari, dopo queste tre grandi, ecco una pericolante, da affrontare fuori casa: il 22 dicembre a Venezia (ore 15) il match contro la squadra che, a oggi, è ancora nelle mani di Di Francesco. L’ultimo passo falso, in casa col Lecce, terza sconfitta consecutiva, assegna ai neroverdi l’ultimo posto in classifica a quota 8.

Dopo Natale, il 28 dicembre alla Domus (ore 18) ecco il gran gala di fine anno contro l’Inter di Nicolò Barella. Appuntamento al quale – lo sperano i tifosi rossoblù – il Cagliari si possa presentare con una classifica meno critica rispetto a quella di oggi, seppure – come avete visto – il calendario non sia certo generoso. Nel 2025, subito la doppia trasferta di Monza (5 gennaio) per chiudere il girono d’andata, e quella a casa del Milan (11), prima di ritorno.