Per il Cagliari c’è l’ipotesi Avellino 

L'Avellino o una delle seconde classificate di Serie C (quale, dipenderà dall'esito dei playoff) come primo avversario del Cagliari nella nuova stagione. L'esordio ufficiale dei rossoblù nel 2025-2026 sarà tra circa due mesi e mezzo, coi trentaduesimi di finale di Coppa Italia in gara secca all'Unipol Domus. Il quindicesimo posto ottenuto nella Serie A conclusa domenica vale anche il posto numero 15 nel tabellone: il rivale sarà la vincente di una delle quattro partite del turno preliminare.

Una sfida che vedrà opposte (salvo modifiche legate a casi come quello del Brescia) l'Avellino, che ha vinto il Girone C di Serie C e - per la classifica avulsa fra le altre vincenti degli altri gironi, Padova e Virtus Entella - è finito in posizione numero 39, e la squadra che sarà inserita al numero 43. Il posto toccherebbe all'Audace Cerignola, semifinalista dei playoff di C col Pescara (oggi alle 20 il ritorno, abruzzesi vittoriosi 1-4 all'andata), ma potrebbe cambiare se una delle seconde dovesse essere promossa in B. Si dovrebbe giocare nel weekend del 16-17 agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato, ma manca ancora l'ufficialità.

In caso di arrivo agli ottavi, la squadra testa di serie che il Cagliari incrocerà sarebbe il Napoli. ( r.sp. )

