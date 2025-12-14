VaiOnline
Serie D.
15 dicembre 2025 alle 00:37

Per il Budoni arriva un punto prezioso  Tirelli nel convulso finale salva il risultato 

Budoni 0

Flaminia 0

Budoni (4-3-3): Tirelli, Taiappa, Nunez (18’st Yanovskyy), Mihali(18’st Ljubanovic), Farris, Madero, Mascia(1’st Martinoli), Gomez O., Gomez V.(35’st Da Silva), Ladu, Santoro. In panchina Budano, Schirru, Krancmanis, Baltolu, Dessena. Allenatore Cerbone.

Flaminia Civitacastellana (3-4-3): Torrielli, Massari, Penchini, Achy, Ricozzi, Bonugli, Casoli, D’Angelo, Polidori, Sirbu, Malacari (40’ st Orlando). In panchina Falocco, Rizzo, Neri, Scarafoni, Fracassini, N’Goma, Macari. Allenatore Onofri.
Arbitro: Carluccio de L’Aquila.

Note: angoli 2-3.

Finisce a reti inviolate la sfida tra Budoni e Flaminia Civitacastellana, un match che ha visto prevalere l'equilibrio e la solidità delle difese. Una gara caratterizzata da un'intensa lotta a centrocampo e da rari spunti offensivi.

La prima frazione si apre con una Flaminia più aggressivo. Al 3’ Farris è subito reattivo a sventare un cross pericoloso, mentre due minuti più tardi Sirbu ha una buona occasione in area, ma il suo tiro al volo viene murato da V. Gomez. Gli ospiti insistono: al 10’ Penchini recupera palla al limite ma spara alto. Il Budoni risponde al 12' con una punizione di Ladu, parata senza problemi da Torrielli. Il gioco si sviluppa prevalentemente sulla mediana, con vari scontri fisici e interruzioni. L'occasione più nitida del primo tempo capita ancora per Penchini al 42' che sfiora la traversa.

La ripresa

Al 58’ Madero salta più alto di tutti su corner, ma Torrielli è ben posizionato. Al 61' Santoro al tiro, palla sull’esterno della rete. All'88' D'Angelo si trova a tu per tu con Tirelli ma il portiere gallurese salva. Al 92', su un retropassaggio, Tirelli è costretto a un'uscita pericolosa e rinvia colpendo l'attaccante avversario, il pallone sfiora il palo. Arriva un punto prezioso per il Budoni, che mantiene la quarta posizione in classifica. Cerbone e i suoi ragazzi possono guardare con fiducia al futuro, a partire dalla prossima sfida che li vedrà impegnati nel derby sardo in casa del Latte Dolce.

