Per il bresciano seconda vittoria tra i professionisti  

Inviato

Carbonia. La vita del velocista è dura, sino al momento della volata. Davide Donati l’arrivo di Carbonia l’aveva già adocchiato e questo lo ha convinto a tenere duro sulle salite di giornata, anche se «ho sofferto molto nella prima tappa e altrettanto in questa». Nel finale si è guardato attorno e ha cercato di “battezzare” i rivali: «Ho visto subito Nicolò Arrighetti, ma perché lo conosco, a volte ci alleniamo assieme, so che è veloce». Così, al terzo anno da Under 23, il bresciano della Red Bull-Bora Rookie, squadra che qui spera in Lorenzo Finn per la classifica («Il nostro capitano è lui», conferma) si è preso la seconda vittoria in carriera.

Palmares

Nel palmares ancora giovanile di Donati, brillano due successi colti in un indimenticabile 2025: il Gran premio della Liberazione a Roma e il titolo italiano Under 23 a cronometro a San Vito al Tagliamento. Niente male. «Adesso ci sono altre tappe un po’ più piatte e magari ci proverò ancora», dice con riferimento alla Cagliari-Tortolì di oggi e alla Nuoro-Olbia di domenica.

Per la maglia

Se Donati è andato a caccia della vittoria di tappa, la Soudal-QuickStep insegue la classifica generale. Ieri la piazza d’onore ha portato Gianmarco Garofoli al secondo posto in classifica, con lo stesso tempo del compagno Filippo Zana: «Ma lui sta in grandissima forma e io sull’ultima salita ho lavorato per lui. Però stiamo dimostrando che siamo tra i più forti in gara, anche io sono in classifica e in due proveremo a scalzare Garibbo». Il caldo non aiuta: «Qui in Sardegna abbiamo trovato bellissime giornate, finora è stato un piacere correre, c’è molto tifo, mi sento a casa». Si attende la tappa di domani: «Abbiamo provato a staccare Garibbo, adesso ci rimane la quarta tappa e sarà di sicuro quella decisiva per la classifica».

In difesa

Pur con tre compagni nel gruppo dei migliori (Dati, Iacomoni e Raccani), Nicolò Garibbo ha sofferto per difendere la maglia di leader: «Mi hanno attaccato tutto il giorno», ha ammesso il ligure.

RIPRODUZIONE RISERVATA