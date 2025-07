Per il Bamm Sporting buon terzo posto a Trani 

La Sardegna sale sul podio a Trani. Terzo posto per il Bamm Sporting Club, squadra capitanata dal coach Antonello Arrigo nella Coppa dei Club, campionato nazionale organizzato dall'Msp.

Il Bamm Sporting Club si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo la fase regionale per poi affrontare a Trani quindici formazioni arrivate da tutte le regioni d’Italia. Positiva la prima fase a gironi, con il Bamm impegnato in un girone di ferro e che tuttavia è riuscito a superare il turno centrando il primo posto. E battendo in corsa anche i campioni in carica, il “Bombonera Padel club”.

La fase decisiva

Nelle gare a eliminazione diretta la formazione cagliaritana è riuscita a raggiungere la semifinale dove si è arresa all'ottima compagine laziale Eschilo club di Roma Lazio, che si è poi aggiudicata questa edizione. Assieme al presidente dell’Msp Sardegna Alberto Borsetti, la squadra ha idealmente alzato il trofeo per il terzo posto.

