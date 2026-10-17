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Rugby.
18 ottobre 2026 alle 00:07

Per il 7 Fradis in B una storica prima 

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Ripartono oggi pomeriggio i campionati nazionali di rugby e la Sardegna cala il poker. Nel girone 1 di Serie A c'è l'Amatori Alghero, che alle 15.30 scenderà sul terreno di gioco del Campo Montano per affrontare il Livorno. Tre le squadre isolane in B. Due nel girone 4, una conferma e una storica novità. Alle 14.30, al Campo Comunale Basa, l'Olbia ospiterà il Cus Siena cercando di proseguire quanto di buono fatto vedere lo scorso anno, mentre la 7 Fradis Sinnai festeggia il suo storico esordio nella categoria contro il Tirreno, al Campo Aldo Castellani n.1 di Cecina (15.30). Un'altra festa per il rugby sardo è in programma oltremare: l'Amatori Capoterra festeggia il suo cinquantenario allo Stadio Pasquale Giannattasio. Alle 15.30, sfiderà la formazione cadetta delle Fiamme Oro Roma. ( a.bu. )

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