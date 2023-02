Per i vigneti sardi 271 ettari in più  

Lo fa sapere Coldiretti Sardegna, che spiega: «Se le richieste ammissibili presentate nell’Isola saranno uguali o inferiori ai 271 ettari, le domande saranno accettate tutte, e nel caso avanzi superficie, questa sarà messa a disposizione delle regioni dove le richieste sono state superiori agli ettari assegnati». Se invece in Sardegna si sforerà il limite, le singole autorizzazioni saranno ridotte proporzionalmente, e l’azienda che si vedrà ridurre di oltre il 50% la richiesta, potrà rinunciare senza subire sanzioni. Dopo l’assegnazione, il vigneto va impiantato nei successivi tre anni (e non potrà essere estirpato prima di 5 anni) pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie, come l’esclusione dalle misure di sostegno dell’Ocm vino.

Nella terra del Cannonau potranno nascere nuovi vigneti. Sono 271 gli ettari assegnati alla Sardegna per altri impianti. Le domande devono essere fatte entro il 31 marzo – per un’estensione massima di ciascuna richiesta fino a 10 ettari – da imprenditori che hanno una superficie agricola pari o superiore a quella per cui chiedono l’autorizzazione.

Le richieste

Lo fa sapere Coldiretti Sardegna, che spiega: «Se le richieste ammissibili presentate nell’Isola saranno uguali o inferiori ai 271 ettari, le domande saranno accettate tutte, e nel caso avanzi superficie, questa sarà messa a disposizione delle regioni dove le richieste sono state superiori agli ettari assegnati». Se invece in Sardegna si sforerà il limite, le singole autorizzazioni saranno ridotte proporzionalmente, e l’azienda che si vedrà ridurre di oltre il 50% la richiesta, potrà rinunciare senza subire sanzioni. Dopo l’assegnazione, il vigneto va impiantato nei successivi tre anni (e non potrà essere estirpato prima di 5 anni) pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie, come l’esclusione dalle misure di sostegno dell’Ocm vino.

«Il vitivinicolo è oggi uno dei settori agricoli che sta crescendo maggiormente e si presenta dinamico e innovativo grazie a viticoltori illuminati, e che si sta affermando sempre di più nei mercati internazionali con prodotti d’eccellenza», dice il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu.

I numeri

La superficie vitata in Sardegna è di oltre 27mila ettari (con circa 37mila aziende), il 56% in meno rispetto al 1984 quando gli ettari erano circa 62.500. Il crollo si è verificato soprattutto tra il 1984 e il 1997, principalmente per le politiche comunitarie sull’incentivazione agli espianti.

Oltre il 50% della superficie vitata sarda è idonea alla produzione di uve Dop e Igp. Le denominazioni d’origine (attuali Doc) in Sardegna sono 18; è presente una sola Docg (quella del Vermentino di Gallura), mentre le Indicazioni Geografiche Tipiche (attuali Igp) sono 15. Il Comune con la maggior superficie vitata è Alghero (circa 1.300 ettari). Il vitigno più coltivato è invece il Cannonau (poco meno di 7.500 ettari), di cui quasi il 70% nella storica provincia di Nuoro che comprendeva anche l’Ogliastra. Il secondo è il Vermentino (meno di 5.000 ettari) coltivato prevalentemente nella provincia storica di Sassari.

