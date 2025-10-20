VaiOnline
Mandas.
21 ottobre 2025 alle 00:25

Per i vigili del fuoco a sei mesi dal nubifragio c’è l’encomio solenne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cerimonia in onore dei vigili del fuoco ieri mattina nel Comune di Mandas. Alla presenza del comandante provinciale Luca Manzelli, il sindaco Umberto Oppus e il direttore regionale dei vigili del fuoco, Nicola Micele, hanno consegnato ai 32 componenti del distaccamento del paese la pergamena firmata dal comandante nazionale del Corpo, Attilio Visconti: un encomio solenne per quanto fatto a Mandas il 27 aprile scorso.

Quel giorno, nel pomeriggio, sul paese si abbatté un violento nubifragio: in poco più di due ore caddero oltre 100 millimetri di pioggia, una quindicina di abitazioni e il Municipio furono allagati, si registrarono infiltrazioni nel museo etnografico e nel Montegranatico, il paese rimase isolato per alcune ore, con tutte le strade di accesso impraticabili, e gran parte del centro abitato fu senza corrente elettrica. In via Manno crollò il muro perimetrale di un edificio, costringendo alla chiusura della strada. La Statale 128 fu bloccata dall’acqua e da un piccolo smottamento, e diversi turisti rimasero bloccati negli agriturismi del territorio in attesa che la situazione tornasse alla normalità.

«In quell’occasione – dice Oppus – i vigili sono stati presenti casa per casa, dovunque ci fosse un allagamento, aiutando i cittadini a svuotare i locali dall’acqua. Per tanti anziani soli sono stati dei veri e propri angeli. In poco più di un’ora e mezza, grazie a loro, il paese era in sicurezza». (m. n.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Finanziaria, nuovo appello a Giorgetti

Meloni: poche risorse, serve un accordo con lo Stato sulla vertenza entrate 
Roberto Murgia
Speculazione energetica

«Non si cancella l’identità dei luoghi»

Rivolta a Putifigari contro l’impianto che minaccia la Domus de janas 
Caterina Fiori
Ambiente

L’ape di Culuccia, regina dell’isola della biodiversità

Nuove scoperte dell’Osservatorio naturalistico nel paradiso comprato e salvato dalla famiglia Boglione 
Tania Careddu
Conti pubblici

Affitti brevi e banche, scontro sulla manovra

Maggioranza in fibrillazione per locazioni ed extra-profitti, si tratta sui tagli ai ministeri 
La tragedia

Assalto al bus dei tifosi, fermati tre ultras

Legati a movimenti di estrema destra, un altro è indagato per favoreggiamento 