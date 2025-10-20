Per i vigili del fuoco a sei mesi dal nubifragio c’è l’encomio solenne 

Cerimonia in onore dei vigili del fuoco ieri mattina nel Comune di Mandas. Alla presenza del comandante provinciale Luca Manzelli, il sindaco Umberto Oppus e il direttore regionale dei vigili del fuoco, Nicola Micele, hanno consegnato ai 32 componenti del distaccamento del paese la pergamena firmata dal comandante nazionale del Corpo, Attilio Visconti: un encomio solenne per quanto fatto a Mandas il 27 aprile scorso.

Quel giorno, nel pomeriggio, sul paese si abbatté un violento nubifragio: in poco più di due ore caddero oltre 100 millimetri di pioggia, una quindicina di abitazioni e il Municipio furono allagati, si registrarono infiltrazioni nel museo etnografico e nel Montegranatico, il paese rimase isolato per alcune ore, con tutte le strade di accesso impraticabili, e gran parte del centro abitato fu senza corrente elettrica. In via Manno crollò il muro perimetrale di un edificio, costringendo alla chiusura della strada. La Statale 128 fu bloccata dall’acqua e da un piccolo smottamento, e diversi turisti rimasero bloccati negli agriturismi del territorio in attesa che la situazione tornasse alla normalità.

«In quell’occasione – dice Oppus – i vigili sono stati presenti casa per casa, dovunque ci fosse un allagamento, aiutando i cittadini a svuotare i locali dall’acqua. Per tanti anziani soli sono stati dei veri e propri angeli. In poco più di un’ora e mezza, grazie a loro, il paese era in sicurezza». (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA