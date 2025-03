Per i turisti è già primavera  

Il futuro del turismo è l’esperienza autentica. Lo confermano i numeri degli escursionisti che, già dallo scorso fine settimana, hanno scelto l’Ogliastra come meta per la loro vacanza mordi e fuggi a contatto con la natura. Sempre più viaggiatori cercano nuove esperienze durante le loro avventure, desiderosi di interagire con i residenti locali, scoprire nuovi sapori, esplorare paesaggi inediti e partecipare a tradizioni culturali. Tra sabato e domenica scorsi frotte di appassionati del trekking e delle arrampicate hanno invaso i sentieri del Selvaggio blu e le aree dei Tacchi d’Ogliastra. Negli ultimi anni, l’interesse per offerte di viaggio uniche e coinvolgenti è cresciuto in modo esponenziale. Grazie alla rete, è più facile per i turisti scoprire attività immersive che si rivolgono alle loro passioni e interessi. I social media alimentano questa tendenza.

Arrampicatori in fila

Nel cuore di Ulassai, la Nannai climbing home offre alloggio ad arrampicatori, amanti dell’high line, dello yoga e della mountain bike. Tradotto: turismo sostenibile ed esperienziale. «Abbiamo riaperto lunedì - racconta Matteo Cappa, uno dei soci dell’attività - e ci sono già diverse richieste. Lo scorso fine settimana a Ulassai, diventato luogo cult per gli amanti della disciplina, erano presenti gruppi di arrampicatori provenienti da Germania, Belgio e altri Paesi nordeuropei». Piemontese d’origine, Cappa ha messo per la prima volta piede a Ulassai nel 2008. Da allora lo sviluppo turistico è stato costante.

«Sono passato di qua e, rendendomi conto della quantità di roccia, ci ho visto lungo: Ulassai è un paradiso. La località - dice Cappa - si è strutturata sul turismo sostenibile ed è celebre ovunque per l’arrampicata. Noi del Nannai, insieme ad altri attori, abbiamo contribuito allo sviluppo e le presenze, nel corso degli anni, sono triplicate».

Trekking d’oro

Aspettando che sbocci la primavera, così da incentivare i flussi soprattutto nel fine settimana, tutto l’indotto lubrifica gli ingranaggi per offrire servizi di qualità agli ospiti. «I risultati della promozione turistica - evidenzia Giorgio Rubiu, assessore al Territorio e all’ambiente del Comune di Baunei - sono evidentissimi da una decina d’anni a questa parte e tutta la comunità ne sta beneficiando, con la costruzione di affittacamere, B&b e la ristrutturazione di vecchie abitazioni». L’esponente della Giunta di Stefano Monni confida in numeri eccellenti per la stagione ai nastri di partenza: «Ma - avverte - lavoriamo sempre per preservare il territorio, soprattutto evitando un’antropizzazione eccessiva. Magari non diventeremo ricchi, però conserviamo bene l’ambiente».

All’ufficio dedicato al Selvaggio blu fioccano le richieste di società e aziende che vendono i pacchetti agli escursionisti: «Le richieste maggiori per le escursioni arrivano dal Nord Italia e gli operatori dell’ufficio offrono le indicazioni necessarie per prenotare i bivacchi autorizzati».

