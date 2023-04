«Per i tifosi violenti serve la legge Thatcher» 

I tifosi arrestati dopo gli scontri tra ultras al Maradona nella sfida con il Milan (un 32enne napoletano e un 37enne della provincia di Benevento) sono «delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio mortificando famiglie e veri tifosi». È l’attacco a testa bassa sferrato dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis nel convegno “Il futuro degli stadi in Italia”: il patron ha parlato della squadra, della festa scudetto, del caro biglietti e dei tafferugli arrivando a invocare la legge Thatcher, voluta dall’ex primo ministro britannico negli anni ‘80 per reprimere il tifo hooligans. «Finché non la si applica in Italia avremo questi problemi».

I rapporti tra club e tifoseria è ai minimi storici per il caro biglietti e perché col Milan non è stato consentito l’accesso di bandiere e tamburi. Ma la società ha spiegato che l’ingresso di “bandiere e striscioni” è consentito “«seguendo le procedure indicate sul sito della società”; sui biglietti De Laurentiis ha sostenuto che è «tipico degli italiani piangersi addosso» e sullo scudetto che «non vorrei ci portiamo iella da soli».

