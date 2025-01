«Per i territori un 118 efficiente» 

Rivedere il ruolo dei piccoli ospedali? «La medicina è diventata sempre più costosa». Parola di Franco Meloni, ex manager sanitario. «Faccio un esempio: se un paziente finisce nel Pronto soccorso di un hub, magari gli viene fatta un’ecografia, una risonanza magnetica e, magari, una visita specialistica. In un piccolo centro, al massimo, gli viene fatto un elettroencefalogramma». Per carità, questo non significa la loro morte. «Serve rivedere, riorganizzare la rete ospedaliera. I servizi territoriali devono essere al centro di una pianificazione generale». Parole che, ovviamente, preoccupano chi vive nelle zone interne. «Quando si parla di riorganizzazione, si pensa anche a creare una grande rete del 118 per far sì che si arrivi velocemente negli ospedali hub». (mar. co.)

