Per i suoi 70 anni il Tortolì fa festa sfidando la Cos 

Tortolì. Amichevole di lusso al Fra Locci, dove ieri pomeriggio si sono sfidati Tortolì e Cos. L’evento rientrava nell’ambito delle attività organizzate dalla società rossoblù per celebrare i 70 anni della fondazione, che risale al primo maggio del 1953.

Sulla panchina della Cos, seconda in classifica nel girone G di Serie D, siede Francesco Loi, protagonista con il Tortolì della storica stagione 2016/17 culminata con la conquista di campionato, Coppa Italia e Supercoppa regionale: un triplete in salsa regionale. Per la cronaca la gara, cui hanno assistito alcune centinaia di spettatori, è terminata 3-1 per la Cos, che ha ribaltato lo svantaggio iniziale, firmato da Boi su rigore, con le reti di Aloia, Enrico Loi e Manca. (ro. se.)

