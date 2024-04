Per i signori del vento “no” del Ministero e dei Consigli comunali 

Si allarga il fronte del no alle centrali eoliche. Ieri si sono espressi i Consigli comunali di Teulada e Gonnesa, ma la notizia più importante è il diniego arrivato dalla Sovrintendenza Speciale di Roma per il progetto che riguarda Villanovaforru.

Villanovaforru

Tre su tre: respinto il terzo progetto di parco eolico nel territorio di Villanovaforru. Dopo Asja e Engie, entrambi bocciati mesi fa, il più recente progetto della società Marte è stato respinto. Quest’ultimo avrebbe installato dodici aerogeneratori non solo a Villanovaforru, ma anche, come i precedenti, tra le campagne di Sanluri e Sardara. Le ragioni del rigetto sono legate al paesaggio, alla presenza di testimonianze archeologiche, alla vocazione agropastorale della zona e alle tradizioni rurali.

Il documento, lungo decine di pagine, evidenzia l'incompatibilità del parco con il territorio, supportato da una carta che mostra la densità e la sovrapposizione dei numerosi aerogeneratori tra le colline dei tre comuni.

«Tre progetti, altrettante bocciature». Esulta per il risultato il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis, attribuendolo al lavoro svolto da tutti coloro che si sono battuti e hanno inviato osservazioni: «Le nostre osservazioni sono state ampiamente considerate nel documento della Soprintendenza. Altri devono fare la loro parte. Il tempo stringe». Per Marco Pau, attivista del comitato Su Entu Nostu, la tripla bocciatura è un successo che conferma le ragioni della protesta: «La realizzazione dei parchi eolici sarebbe una devastazione. Devono andarsene via da qui. Il nostro territorio disponibile per la coltivazione è già limitato a causa delle colline e delle montagne, non è plausibile che siano dati via appezzamenti che potrebbero essere coltivati».

La decisione finale per la realizzazione dei parchi eolici spetterà al governo. Pau anticipa che «la pressione da parte nostra non verrà allentata e a breve ci saranno nuove iniziative. Inoltre incontreremo la nuova presidente della Regione che ha già fatto capire le sue intenzioni sulla moratoria, anche se non ne conosciamo i dettagli». Alla luce dei fatti la morsa dei signori del vento pare più blanda.

Teulada

Il Consiglio Comunale di Teulada fa sul serio: non accetterà «le perline colorate e le sveglie da portare al collo» garantite dall’energia rinnovabile, da parte di chiunque le prometta.

Il documento portato dalla Giunta all’attenzione del Consiglio e votato all’unaminità anche dall’opposizione è un atto di indirizzo politico valido oggi ma che proietta i suoi effetti in una politica futura di rigetto delle proposte tendenti a qualunque compromissione del territorio comunale, dello spazio aereo come dei fondi agricoli, e denuncia il grave danno che ne deriverebbe alle attività agropastorali dal gigantismo degli impianti fotovoltaici a terra. Lo fa rimproverando agli organi di governo l’espropriazione della titolarità garantita dalla Costituzione agli enti locali di potersi esprimere in merito al destino del suo territorio.

Alla Regione si addebita una inspiegabile acquiescenza finora mantenuta in relazione alla capacità dell’Isola di essere destinataria di impianti dieci volte superiori al proprio fabbisogno, rivolgendo un forte richiamo alla nuova Giunta regionale, la cui presidente Alessandra Todde ha annunciato una moratoria sugli impianti di energia rinnovabile.

Gonnesa

Il Consiglio comunale di Gonnesa ha approvato ieri un ordine del giorno per dire no alla pioggia di progetti che stanno interessando aree agricole del territorio comunale. «Le energie rinnovabili sono il futuro, siamo favorevoli all’energia pulita – ha detto il sindaco Pietro Cocco – ma vogliamo poter decidere dove devono sorgere gli impianti, senza danni all’ambiente e alla salute delle persone».

Antonello Casu, consigliere di opposizione, ha letto un documento a nome del Comitato nuraxino, con tutte le domande sul tema delle rinnovabili. Giorgio Lenzu, vicesindaco e assessore all’Ambiente dice che «senza una regolamentazione cambierà il volto del nostro territorio e verrà compromesso lo sviluppo». Per Hansel Cabiddu, consigliere di minoranza, è necessario unire le forze: «Facciamo rete e portiamo avanti iniziative unitarie». Intervengono anche alcuni cittadini, tra cui i membri del Comitato nuraxino Giancarlo Ballisai e Venanzio Melis che hanno spiegato le loro preoccupazioni.

