Per i rossoblù di Pisacane un debutto di fuoco 

Mentre a Isili continua la preparazione della Primavera del Cagliari, nella giornata di ieri, è stato diramato il calendario del campionato che vede coinvolti i ragazzi di Fabio Pisacane. I giovani rossoblù scenderanno in campo per la prima gara della stagione regolamentare subito dopo ferragosto, il 17, e giocheranno la prima partita in trasferta, contro i vicecampioni in carica della Roma. L'ultimo match è in programma il 17 maggio 2025.

Così come per la Serie A, anche il calendario del campionato di Primavera 1 sarà asimmetrico.

Il calendario

Trentotto le giornate di regular season che vedranno i rossoblù impegnati nella conquista di un posto nei playoff, intervallate da alcune soste. Ci si fermerà quattro volte per le pause nazionali (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 22 marzo) e uno stop per le vacanze natalizie (28 dicembre). Tre i turni infrasettimanali, nelle seguenti date: 18 dicembre, 22 gennaio e 19 febbraio.

Il girone d'andata si aprirà il 17 agosto e si concluderà l'11 gennaio 2025, davanti al pubblico di casa con la partita contro la Cremonese. Il debutto interno sarà il 24 agosto, contro il Monza. Il girone di ritorno comincerà con uno scontro casalingo il 18 gennaio e l'avversario sarà l'Hellas Verona. A chiudere le danze dell'annata 24/25 ci sarà la gara contro la neopromossa Udinese il 17 maggio. Successivamente gli eventuali playoff per la corsa allo scudetto.

Il girone d’andata

1ª giornata (17-8-24) : Roma- Cagliari. 2ª giornata (24-8) : Cagliari-Monza. 3ª giornata (31-8) : H. Verona-Cagliari. 4ª giornata (14-9) : Cagliari-Inter. 5ª giornata (21-9) : Torino-Cagliari. 6ª giornata (28-9) : Cagliari-Empoli. 7ª giornata (5-10) : Cesena- Cagliari. 8ª giornata (12-10) : Cagliari-Sassuolo. 9ª giornata (26-10) : Genoa-Cagliari. 10ª giornata (2-11) : Cagliari-Lazio. 11ª giornata (9-11) : Milan-Cagliari. 12ª giornata (23-11) : Cagliari-Atalanta. 13ª giornata (30-11) : Udinese-Cagliari. 14ª giornata (7-12) : Bologna- Cagliari. 15ª giornata (14-12) : Cagliari-Sampdoria. 16ª giornata (18-12) : Juventus-Cagliari. 17ª giornata (21-12) : Cagliari- Fiorentina. 18ª giornata (4-1-25) : Lecce-Cagliari. 19ª giornata (11-1) : Cagliari-Cremonese.

