Per i rossoblù 3 vittorie in 4 partite  

Cagliari e Frosinone si affrontano per la prima volta in Serie B in terra sarda: i precedenti casalinghi sono in A, C1 e Coppa Italia. Claudio Ranieri ha già sfidato i giallazzurri da allenatore rossoblù trionfando 3-0 all’Amsicora il 13 novembre 1988 e conquistando la vetta del girone B di C1 nell’anno della prima promozione: in gol Piovani al 17’, Coppola al 21’ e Provitali all’88’.

L'ultimo incrocio

L’ultima volta del Frosinone in Sardegna risale al 20 aprile 2019, sabato di Pasqua, 33ª giornata come oggi: il Cagliari di Maran si impone 1-0 nello scontro salvezza ipotecando la permanenza nella massima serie. Al 27’ calcio di rigore per fallo di Zampano su Ionita, batte Joao Pedro che spiazza Sportiello e segna l’unico gol del match. I giallazzurri, allenati dall’attuale tecnico del Lecce Baroni, chiudono con l’uomo in più negli ultimi 10’ per il doppio giallo a Faragò ma non pungono e al triplice fischio il Cagliari festeggia la salvezza imminente (anche se ci vorrà un mese per l’aritmetica).

Il bilancio

In casa il Cagliari ha vinto 3 volte su quattro, la prima 3-1 il 27 settembre 1987 in C1. L’unico mancato successo è in campo neutro a Trieste: sconfitta 1-2 ai tempi supplementari il 17 agosto del 2013 in Coppa Italia.