Per I quartieri/de amicis e Ultimi/moniaflor giornata di successi nella coppa over 50 

Sabato di Coppa Italia nell’Over 50 (si è giocato il secondo turno), mentre nell’Over 55 si è disputata l’ottava giornata di campionato.

De Amicis e Ultimi

Nel girone A dell’Over 50 si è chiusa in parità la sfida di Coppa tra Mediterranea e Pgs Audax Frutti d’Oro (1-1), mentre I Quartieri/De Amicis hanno riscattato la sconfitta in campionato di una settimana fa superando gli Amatori 4 Mori per 2-0. Ha riposato l’Accademia Sulcitana. Un pari e una vittoria anche nel girone B: termina a reti inviolate la sfida tra Okki Villanova e Decimo 2013, mentre la I. R. Ultimi/Moniaflor infligge un 3-0 netto al Real Putzu. A riposo invece l’Asd Nivea.

Il Club accorcia

Nel girone A dell’Over 55 rallenta ma rimane in vetta la Maccioni Marmi (1-1 con i Resti Umani). Ne approfitta il Club grazie al 3-2 sul Poggio dei Pini per portarsi a -1 dalla capolista. Vittoria pesante anche per la Cooper Band (terza) per 1-0 sulla SI. TI., mentre torna al successo l’Orione Selargius (2-1 sulla Sardachem), colpito dal lutto per la scomparsa in settimana di Roberto Siddi. Gli altri pareggi dell’ottava giornata li firmano Tielle/PLS e Domel (0-0), che viaggiano a braccetto a quota 9 punti assieme agli Amatori La Palma in grado di rallentare la corsa della Di. Fer. (reduce da tre vittorie di fila) imponendole l’1-1. Si scuotono gli Ingegneri che fanno la voce grossa contro l’Aldebaran, travolto 8-0. Ha riposato il Cral C.t.m.

Masnata in fuga

La cinquina della capolista Masnata Chimici all’Ellas vale l’allungo sulle inseguitrici: Campagnola (1-1 col Sinnai Conad) e La Vernice (1-1 con i Vigili del Fuoco, nell’anticipo di venerdì) cedono il passo alla regina del girone B. Pareggio sanguinoso anche per la De Amicis, che non approfitta dell’occasione per agganciare il quarto posto con il 2-2 sulla Pol. Sestu. Pareggi che servono solo a muovere la classifica anche per Frama e Cigiesse (0-0) e per Fileferru e Car-Refinish (1-1). Vittoria preziosa invece per il Cagliari 2007, di misura (1-0) sul Nuraghe, che vale il sorpasso a quota 11 punti. Turno di riposo per l’Avis Assemini, che con un punto chiude la classifica a pari merito con l’Ellas, un solo pareggio in 7 partite e ancora alla ricerca della prima gioia stagionale.

