Per i passaporti attese senza fine 

Una vacanza imprevista fuori dalla Comunità Europea, un weekend in Inghilterra con gli amici, un’offerta last minute o più semplicemente un volo verso un aeroporto dello Stivale. Pensateci bene prima di un viaggio e se non avete il passaporto o la carta d’identità in corso di validità lasciate stare e cambiate idea. Il primo appuntamento utile alla Questura del capoluogo è per il 23 settembre, mentre per il documento di riconoscimento rilasciato dal Comune è necessario attendere il 15 maggio. Tempi biblici che non solo limitano la libertà di movimento ma influiscono negativamente nei bilanci di tour operator e agenzie di viaggio.

Numeri e deroghe

All’Ufficio passaporti di via Amat, anche se l’ingresso è in via Tuveri, le operazioni si svolgono in modo ordinato. Niente ressa, grazie al sistema di prenotazione, anche perché ogni utente ha a disposizione un operatore: gli appuntamenti possono essere prenotati esclusivamente cliccando su www.passaportionline.poliziadistato.it. Se i posti sono esauriti, l’Ufficio passaporti non accetta prenotazioni se non per motivi di salute, studio o lavoro, in questi casi è disponibile l’email dipps118.00N0@pecps.poliziadistato.it . L’anno scorso i nove agenti della Divisione polizia amministrativa, dalla quale dipende l’Ufficio passaporti, hanno rilasciato circa 18.000 documenti per l’espatrio. Lo sportello di via Tuveri è organizzato per soddisfare le esigenze di 50 persone al giorno.

Un argomento delicato, tanto che nessuno in Questura può parlare di passaporti se non esplicitamente autorizzato da Roma.

Le associazioni

«Il turismo organizzato, già proiettato sulla vendita delle vacanze estive, a nome dei presidenti delle principali associazioni di categoria, chiede ancora una volta al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al quale ha inviato fa una ulteriore lettera sollecitando un incontro, di intervenire per tutelare il diritto degli italiani di viaggiare e a difesa degli imprenditori del comparto che continuano a perdere fatturato a causa della burocrazia», fanno sapere dal sindacato Fto (Federazione turismo organizzato). «Secondo una stima effettuata, i tempi lunghi o lunghissimi per ottenere o rinnovare un passaporto hanno, infatti, mandato in fumo nel biennio 2022-2023 167mila viaggi internazionali per un giro d'affari di 300 milioni di euro».

Lasciate ogni speranza

Tiziana Vacca è la responsabile dell’agenzia di viaggi Visos. «I tempi per il rilascio del passaporto sono inaccettabili. Non solo – aggiunge – ai sette mesi di attesa tra la prenotazione e l’appuntamento in questura bisogna aggiungere un altro mese per la consegna. Ormai prima di organizzare un viaggio, chiedo ai clienti se hanno i documenti in corso di validità altrimenti è meglio che cambino idea». Il ponte pasquale è l’ottimale per un viaggio all’estero. «Pasqua a New York, Maldive o più semplicemente in Gran Bretagna senza passaporto rimangono un sogno. Sia ben chiaro, i poliziotti non hanno responsabilità, il problema – che riguarda tutta l’Italia - deve essere affrontato a livello ministeriale».

Eliana Cara è la presidente di Federconsumatori. «Purtroppo c’è quasi un senso di rassegnazione. Ci sono arrivate segnalazioni di aspiranti viaggiatori che si sono resi conto nell’imminenza del viaggio di non avere i documenti in regola ma nessuno è andato oltre il malcontento. Non si può andare contro i tempi».

RIPRODUZIONE RISERVATA