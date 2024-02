Per i partiti sono eletti «ma prima del brindisi aspettiamo l’ufficialità» 

Nel drappello di candidati alle elezioni regionali dovrebbero essere due, come nella scorsa legislatura, i consiglieri eletti in rappresentanza di Guilcier e Barigadu. Avrebbero staccato il biglietto per il palazzo di via Roma il sindaco di Neoneli Salvatore Cau e l'ex consigliere provinciale di Sedilo Giuseppino Canu entrambi della coalizione del centrosinistra che ha portato alla vittoria Alessandra Todde. Ovviamente, in attesa della proclamazione degli eletti si deve sempre usare il condizionale ma dai conteggi, confermati anche dalle segreterie dei rispettivi partiti, gli eletti dovrebbero essere proprio loro.

Chi sono

Il primo è stato eletto nella lista Orizzonte Comune, il movimento di amministratori locali creato dall’ex sindaco di Castelsardo Franco Cuccureddu, il secondo nel raggruppamento Sinistra Futura. Prendono di fatto i seggi dell’ex primo cittadino di Nughedu Santa Vittoria Francesco Mura (poi eletto deputato di Fratelli d’Italia nel 2018) e del sindaco di Paulilatino Domenico Gallus, eletto 5 anni fa con la lista di Sardegna 20Venti, ma non riconfermato in questa tornata elettorale in corsa con i sardisti. I due neoeletti sono soddisfatti dell’esito elettorale «ma prima di festeggiare aspettiamo l’ufficializzazione».

Il medico

Canu, medico di base, è stato premiato da 1.140 elettori, con un buon successo prevalentemente nel Guilcier dove oltre a Sedilo (368 voti) ha ottenuto molte preferenze a Ghilarza (241), Aidomaggiore (144), Oristano (93), Abbasanta (81), Paulilatino (40) e Norbello (27).

Il sindaco

Il primo cittadino di Neoneli che ha incassato quasi 900 voti arrivati un po’ da tutta la provincia, ma ovviamente partendo dalla sua comunità dove è stato scelto da 201 concittadini. Buoni risultati anche ad Oristano (134), Ardauli (63), Ula Tirso (50) e Ghilarza (45), Abbasanta (38). Una curiosità: nelle Unioni dei Comuni del Guilcier e Barigadu figuravano candidati, oltre a quello di Neoneli, anche i sindaci di Abbasanta, Paulilatino, Sedilo, Ghilarza, Fordongianus.

