«Per i miei canarini 11 medaglie» 

I canarini di Andrea Ennas, di Carloforte, continuano a fare faville portando a casa ben 11 medaglie dal campionato mondiale di ornitologia che quest’anno si è svolto in Portogallo. Nel massimo palcoscenico dell’ornitologia, con ben 27 mila esemplari in gara, i canarini Munchner di Ennas si sono distinti in diverse categorie, vincendo quattro medaglie d’oro, quattro d’argento e tre di bronzo. «È una grande soddisfazione per me e per la mia federazione, l’Aos», dice Ennas: «Sono due medaglie in più dello scorso anno. La categoria che ha riservato la votazione più alta è quella del “giallo brinato”, dove un mio canarino singolo ha ottenuto 94, un punteggio davvero eccellente».

La passione per l’allevamento dei canarini ha contagiato Ennas fin da giovane. L’hobby da qualche anno si è trasformato in qualcosa di più. i canarini allevati a Carloforte hanno partecipato a competizioni nazionali e mondiali, sempre con ottimi risultati e tante medaglie, sia nelle gare singole che negli “stamm” a gruppi di quattro. E ora è già tempo di programmare la prossima stagione: «La cova inizia a marzo – dice Andrea Ennas – le coppie saranno formate in base alle caratteristiche che vogliamo selezionare per i prossimi esemplari».

