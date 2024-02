Per i medici in arrivo 5 milioni di euro 

Nuove risorse per i medici della Asl 3 attraverso la delibera adottata dal direttore generale (n.124 del 15 febbraio). Riguarda le liquidazioni per premialità delle risorse aggiuntive regionali. L’Asl di Nuoro riconosce ai suoi professionisti il valore del loro apporto, attribuendo le risorse aggiuntive regionali per l’anno 2021 e 2022 che equivalgono a cinque milioni di euro.

«Attraverso il provvedimento si dispongono consistenti risorse aggiuntive, verso tutti gli operatori che, in questi anni, hanno garantito un servizio sempre migliore ai cittadini, testimoniando l’impegno mantenuto dalla direzione strategica aziendale dell’Asl 3 con le sigle sindacali e può rappresentare un incentivo per tutti quegli specialisti che, in futuro, vorranno investire la loro carriera professionale in questa azienda sanitaria», sottolinea la Asl.

È soddisfatto il direttore generale Paolo Cannas: «Con questa delibera portiamo a compimento un percorso che vede riconoscere un incremento stipendiale a chi lavora nelle sedi disagiate. Un risultato importante che ci permette di distribuire 5 milioni di euro ai nostri professionisti che si sono adoperati per garantire il servizio sanitario nel territorio con senso del dovere. Sono molto felice di poter premiare i nostri operatori». (g. i. o.)

