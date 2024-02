Per i Mamuthones ritorno di successo in piazza San Marco 

La Serenissima ha accolto Mamuthones e Issohadores. Le prestigiose figure mamoiadine si sono esibite ieri in piazza San Marco, tra il tripudio degli spettatori nell’ambito dei Carnevali delle tradizioni, le maschere antropologiche d’Italia. Un evento straordinario a Venezia, città che ospita una delle manifestazioni carnevalesche più importanti del mondo. Ad accompagnare le maschere di Mamoiada il presidente delle Pro Loco sarde Raffaele Sestu. «È una cosa epica i Mamuthones e Issohadores della Pro Loco di Mamoiada tornano a Venezia dopo sei anni - ha detto - riportiamo la nostra maschera, la più rappresentativa della Sardegna nel festival delle maschere antropologiche d’Italia dove siamo ospiti d’onore». A Venezia si rafforza la collaborazione tra le Pro Loco sarde e la Fasi (Federazione associazioni sarde in Italia). «Si seguono ovunque - ha concluso Sestu - ci danno una mano a portare gioia e sorrisi ai nostri emigrati». Alle 17.30 l’esibizione dei Mamuthones e Issohadores, nel ricordo di Bastiano Canu, componente morto in Friuli prima di un’esibizione. Una meraviglia per il pubblico, il suono dei campanacci, il rito ancestrale si è ripetuto ancora. Non è voluto mancare uno dei soci fondatori della Pro Loco mamoiadina, Giannino Puggioni, 79 anni, per la terza volta a Venezia: «Ogni volta è una prima volta, la sensibilità e l’emozione sono sempre molto forti».

RIPRODUZIONE RISERVATA