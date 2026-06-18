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Decimomannu.
19 giugno 2026 alle 00:33

Per i lavori di bonifica nell’alveo del Rio Mannu disponibili 300mila euro 

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A Decimomannu sono iniziati i lavori di bonifica e riqualificazione dell’alveo del Rio Mannu di San Sperate (detto Flumineddu) nelle località di Ponti Nou, Su Strintu e Su Spainadroxiu. L’intervento, che interessa una superficie di 170mila metri quadrati, punta a restituire decoro a un’area vittima per decenni dell’abbandono di rifiuti tra cui scarti edili, macerie e materiali contenenti amianto. «Dietro i 300mila euro interamente finanziati dalla Regione c’è un lavoro silenzioso fatto negli uffici e nei tavoli istituzionali», sottolinea la sindaca Monica Cadeddu.

Il progetto, affidato alla società Ecostema, dedica 30mila euro alla videosorveglianza per contrastare l’inciviltà. Il vicesindaco Massimiliano Mameli aggiunge: «L’intero paese va monitorato. L’area, nonostante il degrado, resta un’autentica vetrina della biodiversità». L’obiettivo è tutelare specie come l’airone cinerino, la garzetta e l’anguilla sarda, oltre a una flora preziosa che include la rarissima Anemone Coronaria. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che comprende i progetti del “Contratto di laguna” e del “Parco dei due fiumi”. «Restituire dignità a questi luoghi significa salvaguardare un patrimonio ambientale che appartiene a tutta la comunità», conclude Mameli, confermando l’impegno dell’amministrazione nel perseguire con determinazione la valorizzazione naturalistica, avvalendosi anche della collaborazione del volontariato ambientale e della Polizia locale.

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