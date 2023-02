Torino 3

Cagliari 1

Torino (4-3-3) : Passador, Dembelè, N’Guessan, Dellavalle, Opoku, Weidmann, Ruszel, Barzago (63’ Corona), Njie, Dell’Aquila (63’ Giammaglichella), Ansah (63’ Savva). All. Scurto.

Cagliari (4-3-3) : Iliev, Zallu, Palomba, Veroli, Sulis, Caddeo, Conti (67’ Achour), Sulev (76’ Deriu, 88’ Mameli), Belloni, Idrissi (76’ Pulina), Konate. All. Pisano.

Arbitro : Madonia di Palermo

Reti : 39 N’Guessan, 57’ Konate, 83’ Corona, 94’ Weidmann.

Il Cagliari Primavera esce sconfitto dalla trasferta di Torino. Il tecnico Filippi, squalificato, è stato sostituito in panchina dal vice Pisano. I rossoblù si presentano in Piemonte in piena emergenza, con Cavuoti e Vinciguerra infortunati, Masala fermato dal giudice sportivo, Lolic, Carboni e Griger impegnati con la prima squadra. Esordio per il centrocampista Sulev, bulgaro classe 2006, arrivato nel mercato invernale dalla Lokomotiv Plovdiv. Sul finale della prima frazione di gioco, arriva il vantaggio dei granata: sugli sviluppi di un corner gestito ingenuamente dal Cagliari, il Torino fugge in contropiede, N'Guessan sul secondo palo di testa non sbaglia.

La ripresa

Al 57’ arriva il pareggio per il Cagliari. Uno-due tra Belloni e Konate, palla di ritorno per l’attaccante che supera Passador. Seconda rete in campionato per la punta. Al 67’ esordio anche per l’attaccante del Cagliari under 18, Achour, autore di ben 10 reti in stagione. Al 83’ la rete del 2-1, grazie al neo entrato Corona. In pieno recupero arriva il definitivo 3-1 con Weidmann su calcio di rigore. Il Cagliari rimane a 27 punti, in piena lotta playoff. Il Toro consolida il secondo posto a quota 33. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo mercoledì ad Asseminello con l’Inter alle 12.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata