«Per i familiari disagi e costi elevati: è una vergogna» 

«Una vergogna». I titolari delle agenzie funebri definiscono così la situazione che si è creata dopo il 9 gennaio, quando sono state sono sospese le cremazioni al cimitero di San Michele. Da quella data per poter effettuare la cremazione delle salme devono recarsi a Sassari o Olbia.

Il motivo dello stop è la rottura dello scambiatore di calore. Altair, ditta appaltatrice dell’impianto crematorio, ha fatto subito sapere alle agenzie di aver ordinato un nuovo fascio tubiero, essenziale per far ripartire l'attività. Ma i tempi di consegna non sono rapidi e si presume che il tempio potrà tornare in funzione non prima della fine di febbraio.

«Non solo sono costrette a spostarsi a più di 200 chilometri di distanza (e sarà così fino a lavori terminati) ma devono anche pagare di tasca propria 610 euro, anziché 405, cifra che si paga a Cagliari - spiega Mariano Ligas, titolare dell’agenzia funebre Don Bosco - Questo perché il defunto al momento della morte non era residente in una delle due città dove si va a fare la cremazione. Poi c’è il costo del trasporto con gli addetti delle agenzie. È assurdo che le famiglie cagliaritane debbano pagare fior di quattrini in più per colpa di terzi. Facciamo avanti e indietro da Cagliari a Sassari e a Olbia due volte a settimana».

Per Ligas, il forno di Cagliari versa «in uno stato pessimo» ed è urgente rifare tutto l’impianto. La stessa ditta appaltatrice, qualche anno fa ha presentato al Comune un progetto per la completa riqualificazione della struttura sia dal punto di vista tecnologico che funzionale ed è in attesa che venga approvato. «I templi di Olbia e di Sassari, gestiti sempre da Altair, sono moderni ed efficienti – dice Ligas - Cagliari, il capoluogo, cosa aspetta?». Roberto Garau, titolare dell’agenzia funebre Garau, bolla come “vergognosa” la situazione del crematorio cagliaritano: «Incide notevolmente sulle finanze dei congiunti dei defunti. Io stesso spingo i clienti a rivolgersi a L’Unione Sarda e al Comune. Ricordo ancora le interviste annuali dell’ex assessore Danilo Fadda che prometteva un nuovo forno munito di celle frigo. Promesse che tutt’ora vagano nei fumi del crematorio (quando funzionante)».