«Per i disservizi chi paga? Rivedere anche la bolletta» 

Alla fine, chi “paga” quando si rompe una tubatura che lascia senz’acqua, anche per più giorni, i cagliaritani? Detto che la colpa è soltanto dell’anzianità della rete, «sono sempre i consumatori a essere penalizzati e pagare il “conto”», dice Giuliano Frau, presidente di Adoc, associazione dei consumatori. «Non solo scontiamo il fatto di subire, nostro malgrado, un disservizio nel momento in cui ci viene a mancare l’acqua, ma questo disservizio nessuno si è mai preso la briga di quantificarlo. A questo si aggiunge, inoltre, il fatto che non vediamo nessuna riduzione, neppure minima, nella bolletta che è calcolata soltanto sui consumi reali di ognuno di noi. Tradotto: se è vero che l’acqua è un servizio essenziale, e lo è, è sacrosanto il principio che bisogna pagare per averla nei rubinetti delle nostre case», ecco l’importanza fondamentale dei potabilizzatori, degli impianti di sollevamento, dei serbatoi. «Ma quando spesso subiamo un disservizio, questo dovrebbe avere un riflesso nel conto finale della bolletta. Invece non accade», dice ancora Frau. «I sindaci, che in fondo sono i governatori del gestore unico, dovrebbero avere maggiore attenzione anche a questi aspetti». ( ma. mad. )

