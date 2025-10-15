Per i disabili prima i tirocini, poi il lavoro 

Sessantacinque tirocini per abbattere le barriere e dare dignità attraverso il lavoro alle persone più fragili. È l'obiettivo di Includis, il progetto guidato da Plus Area Ovest che unisce 16 comuni sardi ( Assemini , Capoterra , Decimomannu , Decimoputzu , Domus de Maria , Elmas , Pula , San Sperate , Sarroch , Siliqua , Teulada , Uta , Villaspeciosa , Vallermosa , Villa San Pietro e Villasor ) del sud ovest sotto una stessa missione: costruire reali opportunità lavorative per persone con disabilità. Presentato ieri all'Exmà di Cagliari, il piano coinvolge enti locali e imprese del territorio. A sostenere l’iniziativa è la Regione che ha stanziato un milione e 449 mila euro per finanziare i tirocini e le attività di accompagnamento al lavoro. «Non assistenzialismo ma un’opportunità per tutti, persone e imprese» ha spiegato Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro, comune capofila.

In campo

Attualmente sono 26 le aziende che hanno aderito al progetto, ma l’elenco è destinato a crescere. «L’interesse è in aumento e continuiamo a ricevere disponibilità», afferma Luisanna Masetto, assistente sociale e collaboratrice del progetto. I settori coinvolti sono molteplici: «Dal comparto alberghiero al commerciale, passando per turismo e terzo settore», aggiunge la psicologa Ilaria Picci. «L’obiettivo è costruire un percorso il più possibile personalizzato, creando un incontro reale tra persone e aziende».

Un punto chiave è l’accompagnamento costante dei partecipanti, prima, durante e dopo il tirocinio. «È un’opportunità anche per le imprese – spiega Madeddu – che potranno scoprire il valore e le potenzialità di ciascuna di queste persone. Il nostro impegno è far sì che ogni individuo trovi la giusta collocazione, con un supporto continuativo. Non saranno lasciati soli».

L’autonomia

L’obiettivo finale? L’assunzione e l’autonomia, per trasformare un’esperienza di inserimento in un vero futuro lavorativo.

Per accedere al percorso è prevista una selezione: «Attraverso colloqui conoscitivi – continua la sindaca di Villa San Pietro – arriveremo a definire i 65 partecipanti che prenderanno parte ai tirocini. Il progetto è già partito, le iscrizioni sono aperte e le domande verranno valutate progressivamente. Poi i partecipanti saranno distribuiti nei territori dei 16 Comuni coinvolti».

Ma l’aspetto più delicato resta il coinvolgimento delle imprese. «La missione più difficile – sottolinea Madeddu – sarà far capire che non si tratta di assistenzialismo. Vogliamo che le aziende vedano questo progetto in maniera attiva, come un’occasione concreta di crescita, non come un peso da sopportare».

Giunto alla terza edizione, il progetto Includis «è molto importante per la Regione – afferma Rosa Canu, delegata dell’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi – è un finanziamento strutturale. Mi auguro ci sia un incontro tra domanda e offerta, non deve essere un progetto fine a sé stesso, ma l’inizio di una politica di inclusione».

