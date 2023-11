«Per i consiglieri neanche un posto nella tribuna»  

In tribuna autorità con il presidente della Repubblica e il ministro della Difesa mancavano solo i consiglieri regionali eletti dai sardi. C’erano tanti parlamentari, i sindaci, gli assessori della Giunta regionale e, ovviamente, il governatore Christian Solinas e il presidente dell’Assemblea sarda Michele Pais. «È mancato completamente il coinvolgimento del Consiglio regionale», ha dichiarato la consigliera di Forza Italia Alessandra Zedda. Ieri, per gli onorevoli sardi, non è stato previsto «nemmeno un invito in piedi». L’azzurra ha anticipato che solleverà la questione martedì in Aula. «Mi sarebbe piaciuto che il presidente della Repubblica Mattarella trascorresse almeno dieci minuti all’interno della massima istituzione della Sardegna», ha detto, ricordando quando nel 2012 – presidente dell’Assemblea era Claudia Lombardo –il l’allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano aveva partecipato a una seduta del Consiglio. (ro. mu.)

