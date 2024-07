«Per i Comuni sardi 40 milioni di tagli» La rivolta dei sindaci 

Ci sono i sindaci sardi preoccupati e molto contrariati per quello che il Governo chiama “contributo alla finanza pubblica” e si traduce in un taglio di 40 milioni di euro all’anno fino al 2027, che si abbatterà sulla spesa corrente dei Comuni e dunque sui servizi essenziali ai cittadini.

L’Anci Sardegna chiede un intervento urgente dei parlamentari per «correggere questo disegno perverso che rischia di provocare squilibri e dissesti finanziari» e si appella alla Regione perché impugni il decreto e «preveda un’integrazione del Fondo Unico per gli enti locali tale da sterilizzare almeno per il 2024 il taglio statale».

Il “contributo”

La rivolta degli amministratori attraversa tutta l’Italia. Secondo il comunicato del 4 luglio del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, il “contributo” previsto nella legge di bilancio ammonta a 200 milioni di euro all’anno a carico dei Comuni e 50 milioni all’anno per le Province. All’Isola mancheranno circa 40 milioni di euro all’anno per il prossimo quinquennio, e si va dagli oltre 2 milioni in meno per Cagliari fino ad arrivare proporzionalmente a minori trasferimenti verso tutte le città e i paesi.

«È davvero incomprensibile come questa sorta di spending review colpisca in modo così importante le articolazioni dello Stato più prossime ai cittadini», sottolinea la presidente dell’Anci Daniela Falconi, sindaca di Fonni. «Incidere sulla spesa corrente dei comuni significa che si avranno meno risorse per la gestione degli asili nido, per i servizi agli anziani e alle persone in difficoltà, per la pulizia e la cura del verde e dei parchi pubblici e così via».

Prosegue la nota: «I Comuni hanno dimostrato in questi anni di sapersi assumere pienamente la responsabilità di gestire le emergenze (basti pensare al periodo della pandemia) ma soprattutto di essere esecutori virtuosi rispettando tutte le scadenze del Pnrr per la realizzazione delle opere. Certo ci vuole un po’ di perversione per immaginare una decurtazione in aumento per quei comuni maggiormente virtuosi nel reperimento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Interviene il sindaco di Cagliari Massimo Zedda: «Non si stanno tagliando i fondi ai Comuni, si stanno tagliando i servizi, si sta impoverendo il tessuto economico produttivo delle comunità. Ogni Comune dovrà capire su quali sevizi essenziali operare i tagli: 2 milioni in meno per Cagliari significa non poter chiudere i bilanci. Siamo passati da 1.400 dipendenti nel 2011 a poco più di 1.000 oggi, senza contare i pensionamenti del 2024». E insiste: «Questa situazione riguarda tutti, ed essendo di vitale importanza per l’erogazione dei servizi essenziali alle cittadine e ai cittadini, a prescindere dal colore politico, dovremmo dimostrare al governo che questi tagli non sono assolutamente sopportabili per il sistema dei comuni».

La levata di scudi

«Ciò che abbiamo denunciato per mesi si è dimostrato realtà», dice il senatore Pd Marco Meloni, «questi tagli non solo metteranno i Comuni nella condizione di non avere più risorse per sostenere la spesa di opere già avviate, ma costringeranno le amministrazioni a ridurre altre voci di spesa, mettendo così a rischio servizi e diritti fondamentali. Le “fonti di Palazzo Chigi” che fanno trapelare che non ci saranno tagli alla spesa sociale sono prive di qualsiasi credibilità. Si scopre ogni giorno di più il vero volto di questa destra estrema, insensibile e indifferente ai bisogni delle persone più deboli e più povere».

«Nella prossima legge di bilancio chiederemo di rivedere il criterio di riparto del taglio nonché di ridurre il nostro contributo, che sta causando non poche difficoltà in diversi Comuni», afferma Alessandro Canelli, primo cittadino di Novara e responsabile Finanza locale dell’Anci nazionale. (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA