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Lanusei.
20 luglio 2026 alle 01:45

Per i cent’anni di Maria Ausiliatrice recitazione e musica sotto le stelle 

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La festa di Maria Ausliatrice compie cent’anni. Nel 1926 i reduci della Grande guerra vollero un tributo alla Vergine per aver salvato la pelle, onorando una promessa fatta al fronte. E poi edificarono la chiesetta immersa nel bosco.

La storia e i ricordi prenderanno vita domani alle 21 attraverso uno spettacolo teatrale e musicale che narra la fondazione della chiesetta e le origini della sua storica festa. In scena ci sarà l’attore e regista di Lanusei Silvano Vargiu, accompagnato dalle voci del Coro Prama e Seda di Cala Gonone.
«Sono davvero emozionato dal fatto di portare in scena questo spettacolo», dice Vargiu, «per una serata in cui il teatro e la tradizione corale si fonderanno in un'atmosfera magica».

Nell’ultima domenica di luglio invece si terranno i festeggiamenti civili e religiosi in onore dell’Ausiliatrice. L’attivo comitato organizzatore ha messo in piedi un nutrito cartellone di appuntamenti.

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