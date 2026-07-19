Per i cent’anni di Maria Ausiliatrice recitazione e musica sotto le stelle 

La festa di Maria Ausliatrice compie cent’anni. Nel 1926 i reduci della Grande guerra vollero un tributo alla Vergine per aver salvato la pelle, onorando una promessa fatta al fronte. E poi edificarono la chiesetta immersa nel bosco.

La storia e i ricordi prenderanno vita domani alle 21 attraverso uno spettacolo teatrale e musicale che narra la fondazione della chiesetta e le origini della sua storica festa. In scena ci sarà l’attore e regista di Lanusei Silvano Vargiu, accompagnato dalle voci del Coro Prama e Seda di Cala Gonone.

«Sono davvero emozionato dal fatto di portare in scena questo spettacolo», dice Vargiu, «per una serata in cui il teatro e la tradizione corale si fonderanno in un'atmosfera magica».

Nell’ultima domenica di luglio invece si terranno i festeggiamenti civili e religiosi in onore dell’Ausiliatrice. L’attivo comitato organizzatore ha messo in piedi un nutrito cartellone di appuntamenti.

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