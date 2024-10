Per i camper multe e poche aree 

Nei siti online specializzati, la pineta e il promontorio di Punta Trettu sono un cult per camperisti e bike surfisti del centro e nord Europa. Ma, con le 27 sanzioni elevate giorni fa ai campeggiatori abusivi, ci ha pensato la Forestale a ricordare le rigide norme regionali e quelle basilari della salvaguardia ambientale. Ma, nel Sulcis Iglesiente, dove possono andare i camperisti che adorano la vacanza all’aria aperta abbinando la possibilità di muoversi da un sito all’altro? Il territorio non è all’anno zero: esistono strutture pubbliche e private, ma l’offerta non è ancora adeguata alla domanda.

Proprio a San Giovanni Suergiu , comune in cui ricade Punta Trettu, qualcosa si muove: «In località Munai, vicino al galoppatoio – ricorda la sindaca Elvira Usai – esiste un servizio privato cui dobbiamo fare un plauso, ma pure noi come Comune siamo in dirittura d’arrivo per un impianto proprio a Punta Trettu, in una zona in cui gli insediamenti sono selvaggi: intollerabili l'abbondanza dei rifiuti, la segnaletica sradicata, gli scarichi irregolari».

Da sei anni esiste un’area attrezzata con oltre 70 postazioni a Is Solinas, splendido litorale di Masainas , con possibilità di scarico delle acque nere e dei rifiuti: «Esiste il modo – afferma entusiasta Valeria Nurra, della società di gestione – di rispettare sia le leggi e i vincoli ambientali che i desideri dei camperisti, molti dei quali fanno kite surf e scelgono il sito per il vento». Scelgono anche Porto Botte ( Giba ) ma con modalità che in passato hanno richiamato l’attenzione della Forestale.

Bene anche Sant’Anna Arresi (a Porto Pino) con 25 piazzole, e i circa 20 stalli fra Narcao e Villaperuccio .

Fanalino di coda Carbonia : il Comune fu fra i vincitori del programma provinciale Plein Air da 400 mila euro finanziato circa 15 anni fa, i lavori del camper service nella Grande miniera sono finiti da un pezzo, ma il sito con le colonnine d'acqua, corrente, scarichi di acque nere e parcheggi è in abbandono. «L’area attrezzata continua a essere ko – spiega l’assessore al Turismo Michele Stivaletta – ma abbiamo dato l’assenso a una manifestazione di interesse regionale per il completamento. Ragioniamo anche su un possibile progetto nel Piano insediamenti produttivi sfruttando le coperture fotovoltaiche».

A Sant’Antioco un distributore di carburanti offre servizi ai camperisti (scarichi acque nere, corrente) «ma a parte un camping – analizza il sindaco Ignazio Locci – non ci sono aree attrezzate: la tutela del territorio è una priorità ma se le amministrazioni vogliono regolare il fenomeno camperisti devono trovare degli escamotage alle anacronistiche norme regionali».

Esiste poi un zona service nel camping delle Saline di Calasetta . Non ancora operativa l’area prevista a Fontanamare ( Gonnesa ) e si avanzava l’ipotesi pure a Carloforte .

