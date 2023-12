Per i bisognosi oltre trecento pasti a domicilio 

Nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania il Comune consegnerà a domicilio oltre 300 pasti alle persone segnalate dai Servizi Sociali (anziani del Servizio di assistenza domiciliare, ospiti del sistema di accoglienza e altre persone indicate dagli operatori).

Si tratta di una delle iniziative predisposte dall'amministrazione per i più bisognosi. Un'altra riguarda il pranzo della solidarietà per 500 persone bisognose in programma a Terramaini, oltre a 1500 pacchi spesa che comprendono alimenti, farmaci, prodotti igienici e prodotti per neonati e possono essere erogati fino a quattro volte con cadenza bisettimanale.

Anche agli ex percettori di Reddito di inclusione sociale che da ottobre non hanno più il sussidio sono stati distribuiti pacchi spesa del valore di circa 35 euro contenenti alimenti sia ordinari che tipici del Natale. Nel corso della settimana sono state effettuate 1361 consegne da parte della Croce Rossa.

