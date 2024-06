Per i bimbi dell’asilo lezioni di legalità in caserma 

Sono stati in commissariato con la polizia, nella caserma dei carabinieri e ora si apprestano a fare visita ai Sassarini del Quinto Genio Guastatori. Educare alla legalità è lo scopo dell’iniziativa della scuola dell’infanzia “Binna-Dalmasso” che vede protagonisti bambine e bambini di 5 anni. Un percorso inserito nel piano dell’offerta formativa, con manifestazioni che stanno entusiasmando i piccoli, coinvolgendo insegnanti, forze dell’ordine e militari. Nei giorni scorsi i bambini hanno invaso la caserma dei carabinieri di via Gramsci, seguendo attentamente le lezioni impartite dal comandante, il capitano Giovanni Maria Seu, e dai suoi collaboratori. «Le maestre stanno portando avanti un progetto di educazione alla legalità, che prevede l’incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine - dice la dirigente scolastica, Simonetta Fadda - lo scopo è quello di educare alla legalità partendo dal riconoscere i ruoli differenti, le divise, le attività, i mezzi utilizzati dai differenti servizi. Il percorso terminerà nei prossimi giorni con la visita nella caserma Bechi Luserna, importante sede dei Quinto Genio Guastatori della Brigata Sassari». I bambini oltre essere stati ospiti dei carabinieri, ancor prima sono stati ricevuti in commissariato. (f. o.)

