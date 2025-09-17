Per i barracelli ecco il mezzo antincendio 

Novantacinque mila euro sono stati spesi per l’acquisto di un nuovo furgonato Toyota che è entrato in servizio nel corpo barracellare di Gonnosfanadiga.

La spesa è stata possibile grazie a un finanziamento regionale. Il mezzo, attrezzato con modulo antincendio per il periodo estivo, sarà usato nei mesi invernali per le attività ordinarie di controllo del territorio. «Siamo in 15 volontari e fino a oggi avevamo a disposizione una sola vettura» spiega il comandante Giampiero Fosci. «Normalmente esce una squadra per volta, ma in caso di emergenza poter contare su un secondo veicolo è fondamentale».

La campagna antincendi ha impegnato i barracelli dal 15 giugno al 15 settembre, ora l’attività prosegue soltanto con la reperibilità. «Quest’anno, per fortuna, siamo intervenuti soltanto in quattro occasioni», conclude Fosci, sollevato del fatto che quest’anno gli incendi non siano stati una piaga per il paese. (jo. ce.)

RIPRODUZIONE RISERVATA