VaiOnline
Gonnosfanadiga
18 settembre 2025 alle 00:16

Per i barracelli ecco il mezzo antincendio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Novantacinque mila euro sono stati spesi per l’acquisto di un nuovo furgonato Toyota che è entrato in servizio nel corpo barracellare di Gonnosfanadiga.

La spesa è stata possibile grazie a un finanziamento regionale. Il mezzo, attrezzato con modulo antincendio per il periodo estivo, sarà usato nei mesi invernali per le attività ordinarie di controllo del territorio. «Siamo in 15 volontari e fino a oggi avevamo a disposizione una sola vettura» spiega il comandante Giampiero Fosci. «Normalmente esce una squadra per volta, ma in caso di emergenza poter contare su un secondo veicolo è fondamentale».

La campagna antincendi ha impegnato i barracelli dal 15 giugno al 15 settembre, ora l’attività prosegue soltanto con la reperibilità. «Quest’anno, per fortuna, siamo intervenuti soltanto in quattro occasioni», conclude Fosci, sollevato del fatto che quest’anno gli incendi non siano stati una piaga per il paese. (jo. ce.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 